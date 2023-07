Carta d’Identità elettronica, open day 8 e 9 luglio nei municipi capitolini: ecco quali

A Roma, ritornano gli open day per fare la Carta d’Identità. Questo mese, le giornate interessate saranno l’8 e il 9 luglio, riguardando diverse realtà municipali romane. Per chi ha la necessità di rifare il famoso documento di riconoscimento, dovrà cominciare a prenotarsi da domani, venerdì 7 luglio dalle ore 9, presso il sito dell’Agenda Cie del Ministero dell’Interno.

Gli open day per la Carta d’Identità elettronica a Roma

Roma si organizza per gli open day legati all’erogazione della Carta d’Identità, nonostante le famose difficoltà dei vari Uffici Anagrafe capitolini. Le giornate si svolgeranno questo fine settimana, con diverse piazze romane che diverranno la sede propizia per poter rinnovare i documenti. Per questa occasione, ci si potrà recare negli Uffici Anagrafe del III, IV e XI Municipio, oltre i PIT.

I Pit per fare la Carta d’Identità elettronica

I PIT (conosciuti anche come Punti Turistici Informativi) saranno rintracciabili a Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Santa Maria Maggiore: zone tutte situate all’interno del I Municipio di Roma Capitale, tra la zona del Centro Storico e Trastevere.

Come prenotare l’appuntamento ai PIT o l’Anagrafe?

Come accennato sopra, i cittadini interessati all’open day e quindi rifarsi il documento d’Identità, dovranno prenotarsi. Tale prenotazione si potrà fare attraverso il sito dell’Agenda Cie del Ministero dell’Interno, rintracciabile al link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ .

Come richiedere il nuovo documento?

Chi si presenterà ai PIT o gli Uffici Anagrafe aperti, dovrà fare attenzione alle documentazioni da portare. Chi richiede la nuova Carta d’Identità, infatti, dovrà portare appresso il vecchio documento. Inoltre servirà la carta elettronica per pagare (bancomat, carta di credito, PostePay), oltre poi la ricevuta di prenotazione per l’incontro.

Gli Uffici Anagrafe aperti a Roma questo weekend

Ci saranno pure tre sedi Anagrafe aperte nel territorio di Roma in questo fine settimana. In tal senso, tra sabato e domenica saranno operativi gli Uffici di:

Municipio III: via Fracchia, 45, dalle 8 alle 14

Municipio IV: via Rivisondoli, 2, dalle 8 alle 15

Municipio XI: via Cardano, 135, dalle 8 alle 16

Ex Pit: dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 9 luglio:

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30