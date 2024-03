Carta d’identità elettronica, proseguono gli Open Day a Roma: dove e quando

Tornano a Roma gli Open Day per rinnovare la Carta d’Identità Elettronica: ecco quando e dove si terranno.

Questo imminente weekend, il 16 e 17 marzo 2024, tornano gli Open Day per effettuare la Carta d’Identità Elettronica a Roma. Dopo il successo dell’iniziativa in numerosi municipi della Capitale, questa volta l’evento si svolgerà all’interno dell’XI, XIII, XV ed ex Punti Informazioni Turistiche presenti nel I Municipio. Ecco cosa dovete sapere riguardo questo speciale evento dell’Ufficio Anagrafe del Comune.

Open Day per la CIE a Roma: ecco dove si terranno

L’appuntamento è per questo sabato e domenica. Sabato 16 marzo saranno attive tutte le sedi municipali indicate sopra, oltre poi ai punti PIT presenti nel Centro Storico di Roma. Come sappiamo, attuale i PIT si trovano su piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore e via Luigi Petroselli 50. Per chi non potrà prenotarsi nella giornata di sabato, esclusivamente i PIT saranno aperti anche domenica 17 marzo 2024.

Le sedi degli Uffici Anagrafe municipali

Questa è la distribuzione degli Uffici Anagrafe aperti straordinariamente questo fine settimana per effettuare la Carta d’Identità Elettronica:

XI Municipio : via Mazzacurati 69 e via Portuense 579. Gli Uffici Anagrafe saranno aperti sabato dalle ore 8:00 alle 16:00.

: via Mazzacurati 69 e via Portuense 579. Gli Uffici Anagrafe saranno aperti sabato dalle ore 8:00 alle 16:00. XIII Municipio : via Aurelia 470. Gli Uffici Anagrafe saranno aperti dalle 8:30 alle 13:30.

: via Aurelia 470. Gli Uffici Anagrafe saranno aperti dalle 8:30 alle 13:30. XV Municipio: via Enrico Bassano XV. Gli Uffici Anagrafe saranno aperti dalle 8:30 alle 16:30.

I Pit, all’interno di questa iniziativa, vedranno due giornate di apertura. Sabato saranno aperti dalle 8:30 alle 16:30, mentre domenica dalle ore 8:30 alle 12:30.

Quali documenti bisogna portare all’Open Day della CIE di Roma

Oltre a prenotarsi da domani, 15 marzo, a partire dalle ore 9 sul portale del Ministero dell’Interno per il “rinnovo della CIE”, per l’evento bisognerà munirsi di documenti appositi. Se rientriamo tra le prenotazioni accettate, che verranno prese fino a esaurimento posti, dobbiamo portarci dietro per questo weekend: