Caso Tanya Yashenko, la Procura scopre nuovi regali “sospetti” del Principe Bonanno: il 18 giugno parte il processo

Il 18 giugno 2024 inizia il processo ai danni di Tanya Yashenko: è indagata di circonvenzione d’incapace ai danni del Principe Bonnanno.

Proseguono le indagini sul caso di Tanya Yashenko, la ragazza che avrebbe compiuto circonvenzione d’incapace ai danni del Principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa. Una relazione amorosa dagli intrecci molto anomali, considerato come la donna avrebbe intascato regali per un valore di oltre 850 mila euro. Proprio questi doni sarebbero avvenuti in maniera molto sospetta, come anche evidenziato dall’interrogatorio della stessa ragazza presso la Procura di Roma.

Proseguono le indagini sul caso Tanya Yashenko: i regali del Principe Bonanno

Il processo su Tanya Yashenko inizierà il prossimo 18 giugno, dopo le indagini portate avanti dal pm Stefano Pizza. La ragazza, che prima di conoscere il Principe aveva da parte solo 220 mila euro e lavorava in nero all’interno dello Stato italiano, avrebbe fatto la sua fortuna incontrando il nobile. Nel 2022, la Procura di Roma sequestra una cifra di denaro contante oltre gli 800 mila euro. A questi vanno aggiunti poi dei regali, avvenuti in maniera ancora poco chiara.

Tra questi un B&B della famiglia Bonanno a piazza di Spagna, regalato alla ragazza. Secondo la versione della donna, soldi e regali sarebbero stati doni d’amore del nobile per dimostrarle il suo amore.

I regali del Principe a Tanya Yashenko

Nell’indagine ci sarebbe anche un episodio legato a un’Iphone: il telefono sarebbe stato perso dal Principe durante una ricerca di funghi in Svizzera. Una signora lo avrebbe ritrovato e spedito al nobile, con quest’ultimo che poi lo avrebbe regalato alla Yashenko. Tra le situazioni sospette anche l’acquisto di BMW elettrica, presa dalla donna con la carta di credito di Bonanno: la macchina sarà prima utilizzata dalla coppia durante la pandemia di Covid, poi ceduta alla madre della donna e rivenduta da quest’ultima.

Sempre in fatto di automobili, altra anomalia sorge con l’acquisto di una Mercedes: la donna compra la macchina con i soldi di Bonanno per una cifra che supera gli 80 mila euro. La rivende poco tempo dopo a F.O., ex fidanzato della donna che si accorda per acquistarla a 72 mila euro: di quei soldi pattuiti, paga solo 18 mila euro.

La figura dell’ex fidanzato di Tanya Yashenko

L’ex fidanzato della Yashenko risulta ora centrale nell’indagine della Procura di Roma. Dopo la denuncia della donna, chiede alla stessa ragazza di versargli tutti i soldi che aveva accumulato con il Principe Bonanno per non farli sequestrare: giovane che gli bonifica 890 mila euro sul conto. Una volta che la donna ha richiesto di accedere alla cifra, l’uomo avrebbe logorato i rapporti e non avrebbe fatto accedere la ragazza ai soldi.