Cercano di entrare nella ZTL di Roma senza permesso: 60 sanzioni in pochi giorni (VIDEO)

Boom di multe ai varchi della ZTL di Roma: decine di multe verso gli automobilisti che cercavano di accedere all’area senza permessi.

Boom di contravvenzioni ai varchi della ZTL di Roma. Da diversi giorni, gli agenti della Polizia Locale avrebbero visto l’intensificarsi di fenomeni all’ingresso dell’area a traffico limitato del Centro Storico senza i dovuti permessi. Una situazione che ha portato a un numero record di sanzioni fra Trastevere e quartieri del centro cittadino, con i vigili urbani che sono riusciti a sollevare quasi sessanta multe nel giro di pochi giorni per questo fenomeno.

Entrano senza permesso nella ZTL di Roma: aumentano gli episodi

Sulla vicenda sta intervenendo la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha permesso di rilevare l’aumento degli illeciti ai varchi ZTL grazie a degli scrupolosi controlli nella zona del Centro Storico capitolino. A guidare le operazioni di controllo sono stati gli agenti assegnati al Reparto Motociclisti, che sono intervenuti nei giorni scorsi proprio nelle zone dove si attiva la Zona a Traffico Limitato della Capitale.

ZTL violata a Roma: i punti più sensibili

Nell’operazione di controllo portata avanti dalla Polizia Locale, gli agenti hanno potuto studiare anche quali punti erano più sensibili all’illecito messo in piedi dagli automobilisti. Le zone maggiormente colpite dagli ingressi irregolari nella ZTL, sono state quelle nell’area cittadina di Trastevere, oppure nel Centro Storico di Roma: tra questi troviamo il varco su via Nazionale, il Rione Monti e l’accesso dietro la Bocca della Verità.

Le modalità per eludere i varchi della ZTL

Per accedere irregolarmente nei varchi ZTL, gli automobilisti si erano inventati molteplici metodi. Molti entrano in retromarcia all’interno degli accessi alla “limit zone” oppure contromano, come più volte è stato ripreso dietro l’accesso di piazza Esquilino. In altri casi, chi entrava con i furgoni in retromarcia apriva gli sportelli posteriori per rendere più complessa l’individuazione della targa per circolare.

Le multe in prossimità dei varchi ZTL

Per la violazione dei varchi della ZTL, un’automobilista rischia 327 euro di multa e la sospensione della patente per un massimo di tre mesi, oltre alla decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione di violazione per il “traffico limitato” pari a 80 euro: insomma una sanzione salatissima.

Lo sa bene un automobilista romano, che nei giorni scorsi accompagnava un residente della zona con disabilità e regolare permesso per accedere alla ZTL. Nonostante le documentazioni, è stato colto a entrare nella “limit zone” contromano.