Cercasi Chris disperatamente: bulldog francese sparisce, ricompensa di 1.000 euro per chi lo trova

Il suo cagnolino, un bulldog francese, è misteriosamente scomparso da casa il 29 aprile. L’animale in quel momento, come racconta la proprietaria, si trovava nell’appartamento di sua sorella, in via della Bufalotta al civico 829, nel III Municipio di Roma.

Sparito dal giardino di casa

Era nel giardino quando è sparito, presumibilmente rubato da qualcuno che ha approfittato del fatto che le due sorelle in quel momento erano all’interno dell’abitazione. Da quel momento, nonostante le ricerche, immediatamente partite, del cagnolino, che risponde al nome di Chris, non si è più saputo nulla.

Chris è microchippato e ha una cicatrice sull’orecchio che lo rende distinguibile rispetto agli altri bulldog. Altra caratteristica immediatamente riconoscibile, è quella di avere un orecchio più piccolo dell’altro.

Ma la cosa che preoccupa la sua padrona è che Chris soffre di una patologia che lo obbligano a cure mediche importanti.

L’appello per ritrovarlo

In questi 12 giorni sembrerebbe essere stato avvistato due o tre volte in vari punti nel III Municipio. L’ultimo probabile avvistamento è stato riferito in zona Conca d’Oro.

La proprietaria, disperata, offre 1000 euro di ricompensa in caso di ritrovamento. Chiunque lo dovesse vedere è pregato di contattare subito i numeri 3276791241 – 3292212727. Si chiede la massima condivisione.