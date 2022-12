‘Cercasi Lilli disperatamente’: salvano il suo cane dalla strada, ma poi scompaiono insieme. ‘Aiutatemi, offro una ricompensa’

Ha smarrito il suo cane, un incrocio, il 14 dicembre e da quel giorno non si dà più pace. “Faccio un appello a quel signore che mercoledì 14 dicembre ha raccolto Lilli in via Collatina, presso il benzinaio Agip di fronte a Bricofer. Mi appello direttamente a lui o a chi conosce il signore che ha raccolto Lilli. Lo ringrazio infinitamente per averla tolta dalla strada, e gli chiedo di contattarmi al numero 3470817459. Grazie infinite, aiutateci a passare il Natale con la nostra Lilletta”.

La cagnolina, ormai anziana, è fuggita da casa in un attimo di distrazione. “Offriamo una ricompensa”, dicono all’unisono i due proprietari, “riportateci il nostro cane, vi prego”. Da alcune testimonianze, pare infatti che Lilli sia stata raccolta da un uomo che l’ha fatta salire in auto. Poi più nulla.

L’appello

“Siamo contenti che l’abbia tolta dalla strada, dove correva il rischio di essere investita. Ma il cane ha il microchip. E’ facile risalire a noi. Abbiamo tempestato l’intero quartiere di volantini. E i gruppi Facebook di appelli. Ma nonostante questo non siamo riusciti a trovarla”.

La loro speranza, dunque, è che il messaggio arrivi alla persona che ha preso il cane e lo riconsegni ai proprietari. “E’ quello che desideriamo di più per Natale”. Il cane, come detto, è anziano, ha 12 anni. Ha il manto marrone, taglia piccola. Quando è scappata non aveva né guinzaglio né collare.