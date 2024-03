Un bambino è stato salvato dai Carabinieri presso la Stazione Marina di Cerveteri: il bimbo era rimasto solo sulla banchina.

Episodio sfortunato per una nonna di Cerveteri, che ieri pomeriggio si è persa il piccolo nipotino prima di prendere il treno. Tutto è accaduto nella stazione ferroviaria, quando probabilmente per una distrazione il bimbo non ha seguito l’anziana signora sul treno diretto a Roma. Solo l’immediato intervento dei Carabinieri, partiti dalla Stazione di Campo Mare, ha permesso che l’episodio degenerasse e vedesse un lieto fine.

Bambino da solo alla Stazione di Cerveteri: la vicenda

L’episodio si è verificato ieri sera, quando la nonna si stava recando con il proprio nipotino e forse altri parenti verso il treno diretto a Roma. Forse nella calca, la signora avrebbe perso la mano del piccolo, risultato un bambino di nove anni. Convinta probabilmente che il minore l’avrebbe seguita ugualmente, la donna non si è preoccupata dei possibili incidenti che sarebbero sorti di lì a pochi minuti.

Come le porte si sono chiuse, e guardando verso la banchina, la nonna si è resa conto della gravissima situazione in cui si era cacciata: il bimbo era rimasto da solo sulla banchina. Con il treno partito e le porte chiuse, alla donna non è rimasto che chiamare il numero di emergenza 112, spiegando la spiacevole situazione che si era creata.

Il bambino salvato dai Carabinieri

I Carabinieri si sono subito recati alla Stazione di Cerveteri, rintracciando in pochi il bambino piangente per l’improvvisa sparizione della nonna. Dopo averlo tranquillizzato, i militari hanno aspettato il ritorno della nonna alla stessa stazione, riconsegnando sano e salvo il bimbo.

Grazie all’intervento dei Carabinieri, questa storia ha avuto un lieto fine. La nonna è riuscita a riabbracciare nell’arco di poco tempo l’amato nipote, scongiurando gravi episodi che sarebbero potuti accadere senza l’arrivo dei militari sul posto: pensiamo a qualche persona che poteva rapire il minore, oppure lo stesso piccolo che per incoscienza scendeva sui binari.