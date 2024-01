Chi è Cicciogamer89, l’influencer che ha creato il caos a Roma: “Ha ingannato tutti”

Problemi per Cicciogamer89 alla paninoteca di Ostiense a Roma: molti fan l’altro giorno sono rimasti senza hamburger gratis.

L’ultimo episodio di Cicciogamer89 sembra essere il colpo di grazia dato all’immagine degli influencer. Dopo le vicende “luci e ombre” sulla beneficenza di Chiara Ferragni, ora apre la polemica anche l’ultima iniziativa del noto influencer italiano, che proprio nei giorni scorsi aveva aperto – ma solo per 24 ore – una paninoteca dove regalava degli hamburger gratis.

Cicciogamer89 e la caduta degli influencer

Gli influencer, attraverso l’utilizzo di Instagram e TikTok, hanno guadagnato sempre maggiore spazio nel cuore dei propri fan. Dei divi emulare nella vita reale, capaci di spostare l’opinione pubblica con i loro interventi sui social network e lanciare mode. Capacità che li hanno portati a essere seguiti da milioni di persone (Cicciogamer89 ne conta quasi 2 milioni), ma che potrebbero perdere qualora deludessero quel pubblico che quasi li divinizza, come accaduto in queste settimane tra Milano e Roma.

Il vortice attorno alle figuracce degli influencer

L’episodio che ha macchiato l’immagine dell’influencer in Italia, anzitutto, è stato il fatto legato alla “dubbia beneficenza” di Chiara Ferragni, in un episodio lanciato nel mainstream dal volto televisivo Selvaggia Lucarelli. Anche qui, davanti a delle situazioni “poco trasparenti” e dove la Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine, i fan della moglie di Fedez hanno deciso di fare il “defollow” sul profilo della donna, che oggi conta solo quasi 25 milioni di followers dopo il drastico calo.

Il caso dei panini di Cicciogamer89

L’influencer nei giorni scorsi ha aperto una paninoteca nel quartiere Ostiense di Roma, offrendo per quella giornata degli hamburger gratis a tutti quelli che sarebbero andati a trovarlo. Peccato il ragazzo abbia fatto male i conti il fenomeno del “mangiare gratis” a Roma, che ha portato file interminabili davanti al negozio.

Di quei tanti ragazzi in fila davanti al locale di Ostiense, numerosi non hanno avuto il panino gratis dal negozio. Peggio addirittura a chi veniva dal Sud e il Nord Italia, che speranzosi di farsi una foto con Cicciogamer89, alla fine non hanno messo neanche un pezzo di pane tra i denti.