Chico Forti rientra oggi in Italia: “L’intervento di Giorgia Meloni ha accelerato l’iter”

Il 65enne trentino, rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una detenzione durata 24 anni, rientra in Patria.

L’aereo con a bordo Chico Forti atterrerà in tarda mattinata nell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Chico Forti sarà poi trasferito nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure.

Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato da un carcere della Florida, è atteso oggi in Italia. Dopo una lunga detenzione, Forti ha finalmente la possibilità di tornare nel suo Paese. Le parole di speranza da lui pronunciate poco prima del trasferimento, quando si trovava nel carcere di Miami, riflettono la sua positività riguardo al nuovo inizio. Chico Forti era stato condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto nel 1998.

I familiari del 65enne, che non hanno ancora ufficialmente commentato la notizia del ritorno in Italia, hanno fatto sapere che «l’intervento del governo Meloni nelle scorse settimane ha dato un’accelerata all’iter». L’annuncio da parte della Presidente del Consiglio era arrivato il 2 marzo scorso, in occasione di un incontro con il presidente Joe Biden.

Le accuse e la condanna all’ergastolo

Chico Forti, all’anagrafe Enrico Forti, è un ex velista e produttore televisivo italiano. Nel 1998 Chico Forti è stato arrestato. L’accusa è di aver ucciso Anthony “Dale” Pike, figlio del fondatore dell’hotel Pikes, a Ibiza. Nel 2000, una giuria di Miami lo ha condannato all’ergastolo per omicidio.

Forti ha vissuto a Trento fino al conseguimento della maturità scientifica nel 1978 e in seguito si è trasferito a Bologna dove si è diplomato all’Istituto superiore di educazione fisica. Nel 1990, partecipando al quiz televisivo “Telemike,” ha vinto una grossa somma di denaro, che gli ha consentito di coronare il sogno di una vita, quello di trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Ha divorziato dalla moglie italiana e si è sposato con la modella Heather Crane, con la quale ha tre figli.

La vicenda giudiziaria di Chico Forti è stata caratterizzata da punti oscuri e ombre, con rimpalli di responsabilità e documenti attesi per anni.