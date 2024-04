Chiude l’Orange Football Club a Roma, società morosa con il Comune per milioni di euro

Chiude la struttura dell’Orange Football Club di Villaggio Olimpico: la società sportiva era morosa con il Comune di Roma per milioni di euro.

Chiude definitivamente l’esperienza dell’Orange Football Club a Roma. Il Comune è rientrato in possesso del centro sportivo, dopo che la società era diventata morosa per diversi milioni di euro con l’Amministrazione. Una storia dai toni amari, considerato come la stessa realtà sportiva era diventata un riferimento nella zona del Villaggio Olimpico: notorietà che l’aveva portata a essere frequentata dai vip residenti nella zona di Roma Nord.

Chiude l’Orange Football Club a Roma: era moroso con il Comune

La società sportiva dell’Orange Football Club chiude i battenti, in un’attività diventata famosa nel quadrante capitolino per i campi da calcetto e calciotto frequentati dalle celebrità. Il Comune di Roma, dopo le morosità altissime da oltre 5 milioni di euro, ha deciso di riprendere possesso della famosa struttura sportiva.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno attuato la decisione dirigenziale per la decadenza dei requisiti. Una situazione figlia delle controversie nate tra la stessa società sportiva e il Comune, legata al mancato pagamento delle concessioni per diversi anni.

Le morosità della società sportiva con il Comune di Roma

La società dell’Orange Football Club si è trovata al centro di una querelle finanziaria, considerato come non aveva mai estinto un mutuo da circa 5,4 milioni di euro: di questi soldi, inoltre, 4 milioni sono stati saldati dai contribuenti romani.

Sulla vicenda esulta l’assessore Alessandro Onorato, che ha voluto esultare su Instagram la riappropriazione della struttura da parte del Comune di Roma. Onorato si era già distinto per azioni di legalità nei centri sportivi comunali, colpendo oggi una delle società maggiormente morose verso la realtà comunale. Dopo aver sgomberato il circolo, l’Assessore ha annunciato un nuovo avviso pubblico inerente la concessione della struttura sportiva nel cuore del Villaggio Olimpico. L’attività sportiva, nel mentre, sarà gestita dal Comune capitolino.