Chiude una pizzeria storica di Roma, la Bella Napoli: “Dopo 40 anni è il momento di riposare”

Chiude una storica attività di ristorazione di Roma: nel quartiere delle Vittorie, annuncia la chiusura la pizzeria e trattoria Bella Napoli.

La pizzeria Bella Napoli nel quartiere delle Vittorie a Roma chiude i battenti. Nessun fallimento, ma solo il momento di finire l’esperienza lavorativa in uno dei quartieri più “in” della Capitale. Un percorso che ha portato i gestori del locale a fare ristorazione per quarant’anni, in una scelta che ha sorpreso in primis i tantissimi clienti affezionatissimi del locale. L’annuncio è arrivato attraverso un volantino, dove i proprietari dell’attività ripercorrono il percorso professionale portato nel quartiere capitolino.

Chiude la pizzeria Bella Napoli a Roma

Per chi frequentava il quartiere delle Vittorie e via Simone de Saint Bon, quel locale era un’istituzione. I proprietari hanno annunciato la decisione di chiudere l’attività dopo quattro decenni, ringraziando la cittadinanza che li ha sostenuti fin dal primo momento: aprirono la pizzeria nel lontano Primo Gennaio del 1984. Quarant’anni di duro lavoro per servire le pizze più buone della zona, con i gestori che ora hanno deciso di cambiare vita: dopo tanta fatica, è arrivato il momento di stare più vicino alle proprie famiglie e dedicarsi esclusivamente a loro.

La storia dell’attività di ristorazione nel quartiere delle Vittorie

Gestire un’attività di ristorazione nel pieno Centro Storico di Roma, non è cosa facile. In quarant’anni di attività, Bella Napoli ha saputo superare ogni tipo di difficoltà: compreso quel Covid che, per tanti ristoratori, si è rivelato un’esperienza devastante e ha portato alla chiusura di una moltitudine di attività in giro per l’Italia. La pizzeria di via Saint Bon 57 è rimasta sempre aperta, portata avanti dallo spirito imprenditoriale e lavorativo di Dario, Michele e Luigi.

Le parole per il quartiere al momento della chiusura della pizzeria

Al lavoro dei pizzaioli e il personale del locale di ristorazione, i proprietari vogliono ringraziare in primis alcune persone: i residenti e i clienti che hanno permesso, a quest’attività, di scrivere importanti pagine di storia con la propria ultra decennale esperienza. Non solo una pizzeria dove mangiare, ma un riferimento per la zona che, nel tempo, era diventata una sorta di casa per tanti residenti di quest’affascinante zona di Roma.