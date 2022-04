Choc in farmacia: armato di coltello semina il panico e scappa su uno scooter rubato

Momenti di tensione questa mattina all’interno di una farmacia sulla Circonvallazione Gianicolense. Qui, un uomo italiano di 50 anni armato di coltello ha fatto irruzione nel locale facendosi consegnare il denaro contante e scappando via a bordo di uno scooter rubato.

50enne armato di coltello semina il panico in farmacia

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 11.34 quando un 50enne italiano armato di coltello da cucina ha fatto irruzione nella farmacia seminando il panico tra clienti e dipendenti. Dopo essersi fatto consegnare il denaro contante da un dipendente, circa 70 euro, l’uomo è fuggito a bordo di uno scooter.

Disarciona uno scooterista e lo deruba del mezzo

Per allontanarsi dal luogo della rapina, il malvivente ha pensato bene di disarcionare una terza persona in quel momento in transito facendola cadere dal proprio scooter e appropriandosene per darsi alla fuga. Tuttavia, gli agenti di Polizia del commissariato San Paolo e Monteverde, sono poi riusciti a rintracciare il malvivente e ad arrestarlo.

