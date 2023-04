Ciak si gira a Fiumicino: cercasi attori tra i 18 e 25 anni, ecco come candidarsi

Fiumicino diventa (ancora una volta) set cinematografico. E, per la realizzazione del film, la produzione sta cercando giovani disponibili alle riprese. No, non è uno scherzo. A fare da garante nientemeno che il Comune di Fiumicino, attraverso la Commissione Cinematografica. Arriva infatti dagli uffici comunali la notizia che sono aperti i casting per un film che si girerà nella prima decade di maggio. Ma ecco l’avviso.

Attori giovani a Fiumicino, tutte le info

“Si comunica a tutte le ragazze e i ragazzi della Città che una produzione cinematografica sta cercando giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti a Fiumicino, possibilmente automuniti”, si legge nella nota del Comune di Fiumicino. “Gli interessati possono recarsi presso l’Ufficio della Commissione Cinematografica, avente sede nel Comune di Fiumicino, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78, nelle giornate di lunedì 24 aprile, giovedì 27 aprile e venerdì 28 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00″.

I requisiti

Per la partecipazione al casting è richiesta una foto attuale in primo piano e una a figura intera, oltre che una copia del documento di identità e del codice fiscale. Si precisa che la Commissione Cinematografica si limiterà a raccogliere le candidature a titolo gratuito e che sarà poi un’agenzia di casting a valutarle. La Commissione Cinematografica invita i giovani del territorio a cogliere questa preziosa opportunità.

Non si conosce quale sia il film per il quale si stanno raccogliendo le candidature. Sarà eventualmente la Commissione a dare ulteriori informazioni ai candidati.