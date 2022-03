Ciampino, maxi incendio nella notte: in fiamme tre furgoni frigorifero

Attimi di paura oggi a Ciampino a seguito dell’incendio di diversi furgoni. L’intervento della squadra operativa è avvenuto alle ore 23 in via Enzo Ferrari all’altezza del civico 8. Presenti la squadra VVf di Marino(15/A) con al seguito un’autobotte(AB/12). Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Per quanto riguarda invece i mezzi, tre sono i furgoni frigorifero completamente distrutti dalle fiamme; altrettanti tre lievemente danneggiati. Sul posto erano presenti i carabinieri .