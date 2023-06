Ciampino, paura in strada: auto avvolta dalle fiamme

Auto in fiamme a Ciampino. Una densa colonna di fumo grigio fuoriusciva dal veicolo creando non poca apprensione tra i cittadini e quanti in quel momento si sono trovati a passare in quel tratto di strada. Tuttavia, una volta fatto scattare l’allarme, sono subite giunte sul posto le autorità che hanno messo in sicurezza l’area, scongiurando il pericolo di più serie conseguenze.

L’auto in fiamme e i ringraziamenti della Sindaca

Domato con prontezza l’incendio di un’automobile che ieri ha preso fuoco a Ciampino. Tempestivo l’intervento dei nostri agenti della Polizia locale che hanno messo in sicurezza l’area tutelando così la cittadinanza dai possibili rischi. Sulla vicenda si è espressa anche la Sindaca Emanuela Colella ringrazia a nome dell’Amministrazione comunale tutta il Corpo di Polizia locale guidato dal Comandante Roberto Antonelli: “Ringrazio tutte le forze dell’ordine coinvolte; in particolare, la nostra Polizia locale per la puntuale ed efficace operazione di tutela della sicurezza pubblica ed il Comandante Roberto Antonelli, sempre impegnato in prima linea”.