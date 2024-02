Cinecittà World assume 200 lavoratori, nuove figure per la stagione estiva: mansioni e requisiti

Non manca molto alla prossima stagione estiva e già gli operatori commerciali si preoccupano di rimpinguare l’organico per fare fronte alla mole di lavoro che, inevitabilmente, soprattutto nelle località turistiche e nei parchi gioco, aumenteranno notevolmente.

Una pianificazione che deve avvenire per tempo per arrivare pronti all’appuntamento che, per tanti centri di attrazione, prenderà il via già a marzo prossimo con una serie di attività di intrattenimento che non mancheranno di richiamare appassionati, famiglie e curiosi.

Campagna acquisti per i parchi tematici di Castel Romano

In questa campagna acquisti, a programmare l’arruolamento di personale ci sono anche i parchi tematici di Castel Romano che dopo il grande successo di pubblico registrato lo scorso anno, si preparano ad accogliere altrettanti visitatori anche nel 2024. Ecco che arrivare pronti diventa fondamentale. E allora è pronta la stagione di recruding in vista della stagione 2024 con la quale tra Cinecittà World, Roma World e Aqua World, sono previste ben 200 assunzioni.

Sono 200 le figure ricercate da Cinecittà World

Niente, però è lasciato al caso. Anche i nuovi lavoratori verranno presi seguendo un programma ben preciso che si inserisce in un ‘Job Talent Day’ previsto per il prossimo 17 febbraio a Cinecittà World a Roma. Selezioni nel corso delle quali si andrà a ricercare figure particolari. Ecco quali sono i profili aperti:

50 addetti alle attrazioni

50 addetti alla ristorazione, tra cuochi, aiuto-cuochi, baristi, addetti allo street food, lavapiatti, camerieri

30 persone che verranno destinati a far parte del cast di attori, cantanti, ballerini, animatori

15 addetti alle pulizie

15 addetti al salvamento che siano muniti di apposito brevetto

15 addetti alle vendite, da inserire come commessi in negozi o anche come addetti ai guardaroba

10 steward che si occupino del parcheggio, della sicurezza e dei tornelli

5 tecnici audio, video e luci

5 addetti alle biglietterie

3 tutor per percorsi didattici

3 guide botaniche

1 addetto alla logistica per gli eventi

1 addetto al telemarketing, customer care, centralino

1 event account

4 addetti alla manutenzione

Come partecipare alle selezioni

Un appuntamento importante per chi è in cerca di lavoro, ma anche per le strutture che sono già pronte a dare il via alle attività. Visto che se l’apertura della stagione è prevista per il 2 marzo, quest’anno l’intrattenimento prenderà il via con largo anticipo, a partire dal 3 febbraio con il nuovo Villaggio di Carnevale. Ma chiunque sia interessato a prendere parte alle selezioni, deve far pervenire entro il 4 febbraio prossimo la propria candidatura, alla quale seguirà una mail di risposta con relativo invito a prendere parte al Job Day.