Cinema in festa a giugno 2023, biglietti a 3,50 euro: ecco dove e quando

A giugno 2023, in molte sale cinematografiche italiane arriverà il “Cinema in Festa”. Diverse le date per quest’anno, anche grazie allo sconto sui biglietti, con l’evento che cercherà di bissare il successo del 2022. Nella scorsa stagione, infatti, gli spettatori che aderirono all’iniziativa culturale furono almeno 1 milione, in un risultato che andò al di là delle più rosee aspettative.

“Cinema in festa” per giugno 2023

L’idea proviene dal Ministero della Cultura, in un’iniziativa in concerto con l’ANICA e l’ANEC, con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. L’iniziativa è pensata per spingere il cinema, ma soprattutto cercare di riportare le persone all’interno dei multisala. Sale cinematografiche che, nonostante sia finito il periodo di pandemia di Covid-19, ancora faticano a riempirsi di spettatori. L’iniziativa dello scorso anno, che precisamente portò al cinema 1,15 milioni di persone, dimostrò come tanti spettatori non andassero ai multisala per l’aumento drastico del costo dei biglietti.

Quando si svolgerà la festa?

L’evento si svolgerà tra i giorni 11 e 15 giugno 2023. Per l’occasione, i biglietti costeranno 3,50 euro a persona. Tra i titoli che si potranno vedere, c’è anzitutto “Fast X”. Tra gli altri lungometraggi, anche “Rapito” di Marco Bellocchio. Tra i film più attesi, poi, potremo guardare con un biglietto sconto anche “Denti da Squalo”, “Transformers: Il Risveglio” e l’epocale comic-movie di “The Flash”, che le recensioni descrivono come il “miglior film di supereroi” mai prodotto da una casa cinematografica.

Quali cinema parteciperanno all’iniziativa?

Nella città di Roma, i multisala di The Space e Uci hanno confermato di aderire all’iniziativa, dimostrandosi i veri pionieri del cinema all’interno della Città Eterna. Inoltre, saranno partecipi alle giornate di cinema ridotto anche tutte le sale che partecipano al progetto “Cinema per Roma”. Insomma, una quattro giorni di pieno cinema con biglietti ridotti, cui bisogna assolutamente approfittare per vedere i titoli del momento a un costo ridotto.