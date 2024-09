Cinghiali a Ostia, avvistamento alla Pineta di Castel Fusano: paura per due donne

Nel weekend un nuovo avvistamento di cinghiali a Ostia: l’incontro è avvenuto sulla passeggiata pedonale della Pineta di Castel Fusano

Un nuovo avvistamento di cinghiali è avvenuto sul territorio di Ostia. Questa volta nella zona della Pineta di Castel Fusano, dove gli animali si sarebbero spinti fino a pochi passi dalla passeggiata pedonale di viale Mediterraneo. Nonostante l’avvistamento sia avvenuto nella “casa” dei due verri, i cittadini sono rimasti impauriti da quella grossa presenza e ora temono che gli animali possano attaccare i tanti residenti che visitano ogni giorno la Riserva Naturale.

L’avvistamento di cinghiali a Ostia

L’avvistamento dei due cinghiali sarebbe avvenuto nel pomeriggio di domenica, quando gli animali si sarebbero spinti fino alla strada pedonale di viale Mediterraneo. Ad avvistarli sarebbero state due signore, che stavano passando un fresco pomeriggio sedute all’interno della Riserva Naturale. Si trovavano a un centinaio di metri dal bar, quando hanno visto avvicinarsi le due grandi presenze proprio nei pressi della passeggiata pedonale.

Una situazione che non deve creare allarmismo

Secondo il racconto delle donne, gli animali si sarebbero avvicinati alle donne per attaccarle. E’ indubbio come la paura, in questo caso, possa aver fatto interpretare male il passaggio degli animali. Rimane comunque un nuovo episodio all’interno della Pineta di Castel Fusano, con gli Enti preposti che devono verificare se la presenza dei cinghiali può diventare problematica con la coesistenza degli essere umani che passeggiano, si rilassano o si allenano nella stessa zona.

I recenti avvistamenti di cinghiali nello spazio naturale

In quello che rimane della Pineta di Castel Fusano, stagionalmente emergono delle segnalazioni legate alla presenza dei cinghiali. Tali avvistamenti verrebbero effettuati la mattina all’alba e al calar della sera, ovvero quando gli animali girano più liberamente vista la scarsa presenza di persone nel loro habitat naturale. Diversi sono gli sportivi che raccontano di averli incrociati, soprattutto durante lo svolgimento di un percorso d’allenamento all’interno dei sentieri sterrati della stessa pineta.