Cisterna, auto in fiamme davanti alla Conad (FOTO)

Cisterna di Latina. Auto avvolta dalle fiamme davanti al supermercato Conad. Momenti di apprensione questo pomeriggio davanti alla nota catena di supermercati. Ad essere avvolta dalle fiamme un’auto – modello suv – di colore bianco. Non sono note al momento le cause che hanno determinato il rogo, prontamente estinto mediante l’uso di un estintore.

L’auto in fiamme davanti alla Conad

I fatti sono avvenuti questo pomeriggio a Cisterna di Latina poco prima delle 17.30. L’auto ha preso fuoco – per cause ancora da accertare – davanti al supermercato Conad in via Appia. La vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme e una nube di fumo si è poi sprigionata tutt’attorno. L’incendio non è passato inosservato a coloro che erano in transito nella zona o semplicemente si stavano recando al supermercato per fare la spesa. Tra l’incredulità e l’apprensione dei presenti, la scena è stata anche documentata mediante alcuni video che mostrano l’incendio propagarsi lungo tutta la vettura. Le fiamme sono poi state spente mediante l’uso di un estintore.