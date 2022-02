Cisterna, pluripregiudicato evade dai domiciliari e picchia i poliziotti: arrestato

Ha pensato di evadere dagli arresti domiciliari per andare al bar ad ubriacarsi. Ma non solo: è uscito di casa armato di un coltello di grosse dimensioni, utile nel caso di bisogno…

Ma la sua presenza davanti al locale pubblico, lo “JO & JO” di Cisterna di Latina, non è passata inosservata agli agenti Commissariato di Pubblica Sicurezza che, di servizio nel centro cittadino, sono entrati nel bar proprio per un controllo. Ma la reazione dell’uomo, il 47enne M.G., alla vista degli agenti, non è stata di certo tranquilla.

L’aggressione a un cittadino indiano

E’ successo nel primo pomeriggio dell’8 febbraio. Dopo la segnalazione di evasione del 47enne, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, danneggiamento e reati concernenti la Legge sugli stupefacenti, nonché reati specifici di lesioni e minacce a sfondo raziale, gli agenti, in sinergia con i Militari del Comando Stazione Carabinieri di Cisterna, lo hanno rintracciato appena fuori al bar “JO & JO”. L’uomo era stato già sottoposto al regime restrittivo degli arresti domiciliari a seguito di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, nella stessa occasione, indagato per lesioni dolose personali aggravate da sfondo razziale per aver aggredito un cittadino indiano.

Cisterna, evade dai domiciliari e aggredisce i poliziotti

Alla vista degli agenti, il 47enne ha pensato di aggredirli sia verbalmente che fisicamente, cercando così di sfuggire all’inevitabile arresto. I poliziotti, con l’aiuto dei carabinieri, hanno bloccato l’uomo, che è stato perquisito e trovato in possesso dell’arma. Quattro giorni dopo il 12 febbraio, il Tribunale di Latina Ufficio Sezione Penale, nell’ambito del p.p. nr. RGNR 6605/21 Mod. 21 e N. RG. Trib n. 2081/2020, ha stabilito la revoca degli arresti domiciliari, trasformandola in custodia cautelare in Carcere.