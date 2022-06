Civitavecchia, niente acqua per l’intera giornata di lunedì: ecco dove e perché

Niente acqua nei rubinetti di molte abitazioni e negozi a Civitavecchia per l’intera giornata di lunedì 13 giugno. A comunicarlo è direttamente Acea Ato 2. L’azienda fa sapere che l’interruzione del servizio è dovuta a necessari interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio. Per questo, comunica Acea, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune strade del Comune di Civitavecchia.

Di conseguenza dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di lunedì 13 giugno si verificheranno abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti strade:

Piazza Calamatta

Corso Centocelle

Viale Guido Baccelli

Via Rodolfo Morandi

Viale Giacomo Matteotti

Via Martiri delle Fosse Ardeatine

Via Achille Montanucci

Via Carlo Calisse

Via Aurelia Sud

Via Roma

Via Isonzo

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di lunedì 13 giugno Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

Via Roma, angolo Via Isonzo

Via Isonzo, angolo Via Prato del Turco (Vigili del Fuoco)

Piazza Luigi Calamatta

Via Roma, angolo Viale Guido Baccelli

Largo Plebiscito, 1 (fronte McDonald’s)

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.