Morta Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente USA: aveva 73 anni

Ivana Trump, la prima moglie di Donald Trump, ex presidente USA, è morta oggi a New York: si è spenta all’età di 73 anni. Ad annunciarlo alla Abc la famiglia, insieme all’ex marito. I due hanno avuto una storia d’amore lunga anni, dal 1977 al 1992 e dal loro rapporto sono nati tre figli, Donald Jr, Ivanka ed Eric.

Come è morta Ivana Trump

Non sono note le cause del decesso, ma stando alle fonti Ivana Trump è morta a New York, nella sua abitazione. Fotomodella, nata in Repubblica Ceca, la donna era diventata ‘famosa’ per quel matrimonio con il magnate Donald Trump, che poi in un secondo momento è diventato il Presidente degli Stati Uniti D’America.

Il matrimonio con Rossano Rubicondi

Ivana Trump nell’aprile del 2008 sposò l’italiano Rossano Rubicondi. Lei all’epoca aveva 59 anni, lui 36. Quello fu un matrimonio da sogno, ospitato dall’ex marito Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago. Ora, però, la tragica notizia inaspettata per molti: la donna è morta.

“Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e amica”, ha affermato in una nota la famiglia Trump, ancora scossa e sotto choc.

Il messaggio di Donald Trump

“Sono addolorato nel comunicare a tutti quelli che le volevano bene, ed erano in tanti, che Ivana Trump è morta nella sua abitazione a New York“, ha scritto sul suo social, Truth Social, l’ex marito ed ex presidente degli Stati Uniti D’America, Donald Trump. Che poi, nella nota, ha proseguito e ha ricordato l’ex moglie come una “una donna meravigliosa, bella e divertente, che ha condotto una vita fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così fiera di loro, e noi eravamo così fieri di lei. Riposa in pace, Ivana”.