Morta Olivia Newton John: l’attrice di Grease aveva 73 anni

Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo. Olivia Newton John, l’attrice indimenticabile di Grease meglio conosciuta da tutti come ‘Sandy’ al fianco di Danny Zucco, è morta all’età di 73 anni.

La malattia di Oliva Newton John

L’attrice, da anni ormai, combatteva contro un tumore, un cancro al seno. Che, purtroppo, l’ha portata via: non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro quel male, che lei in più interviste aveva definito un ‘regalo’, un modo per capire quello che realmente conta nella vita. “Penso che sia molto importante mantenere un messaggio positivo nella testa. Se pensi, povero me, sono malato, starai male. Penso che ogni giorno sia una benedizione. Lo vedo come il viaggio della mia vita. Non lo auguro a nessuno – aveva detto al Guardian – ma è stato importante nella mia vita”.

L’annuncio sui social

L’annuncio della scomparsa è stato fatto dal marito dell’attrice, John Easteriling, che ha pubblicato un lungo post su Instagram. “La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da famiglia e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile. Olivia – ha spiegato l’uomo – è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e l’esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che le eventuali donazioni siano fatte in sua memoria alla@onjfoundation”.

Cantante di successo

Olivia Newton John aveva iniziato la sua carriera come cantante, incidendo il suo primo disco nel 1966, Till You Say Be Mine. Nel 1974 arriva quarta all’Eurovision Song Contest.

Collabora con Andy Gibb (Bee Gees), Elton Jonh, Micheal Jackson, Cliff Richards, Jim Brickman, gli E.L.O., Anne Murray e tanti altri big della musica.