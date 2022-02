Come prenotare il vaccino Novavax a Roma e nel Lazio: ecco quando iniziano le vaccinazioni

Come prenotare il vaccino Novavax a Roma e nel Lazio. Tutto pronto per l’arrivo – con qualche giorno di ritardo – dell’ultimo siero anti Covid approvato da utilizzare nella lotta al virus. Intanto ieri è stata superata quota 13 milioni e 160 mila vaccini complessivi, con il Lazio prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale.

Superate anche le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%. E tra poche ore le percentuali potrebbero crescere ancora dato che sarà possibile prenotare anche il vaccino Novavax per le prime dosi alle quali far susseguire il richiamo a distanza di tre settimane. Ecco tutte le informazioni.

Come prenotare il vaccino Novavax a Roma e nel Lazio

Si parte giovedì 24 febbraio 2022. A darne notizia è stato ieri l’Assessore Regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. Il vaccino Novavax (noto anche come Nuvaxovid) si distingue dagli altri vaccini ad mRNA e potrebbe convincere anche i più riottosi alla vaccinazione anti Covid. Il motivo?

Novavax sfrutta un modello di vaccinazione noto e già sperimentato con successo negli anni. Il nuovo vaccino, infatti, impiega la tecnica delle proteine ricombinanti, già in uso da tempo contro malattie come pertosse, epatite, meningite, herpes zoster e altre infezioni di carattere virale. Una motivazione che potrebbe scalfire anche i no vax più convinti contribuendo così a proteggere altre persone rimaste fin qui fuori dalla campagna vaccinale.