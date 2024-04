Come saranno i nuovi treni della Metro A e B a Roma: le immagini

Nuovi treni viaggeranno sulla Metro A e la Metro B di Roma: l’annuncio è arrivato su Facebook dall’assessore Eugenio Patanè.

In queste ore sono stati presentati i nuovi treni che viaggeranno sulla Metro A e B di Roma. Ad annunciarli è stato l’assessore Eugenio Patanè, che ha mostrato i 15 nuovi convogli che andranno ad alleggerire il peso dei disagi sulle principali linee metropolitane della Città Eterna. Dodici treni verranno destinati alla linea B, che negli ultimi mesi ha presentato forti problemi, mentre altri due saranno destinati al tratto della A.

I nuovi treni destinati alla Metro A e B di Roma

Roma è stata costretta a migliorare la propria flotta di treni, al fine di raggiungere un decoroso servizio in vista del Giubileo. I nuovi mezzi sono stati annunciati dall’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che ha mostrato in anteprima i convogli attraverso il proprio profilo su Facebook. Una notizia che i cittadini romani attendevano da diversi mesi, anche per i problemi conseguiti coi noti disagi ATAC.

I treni destinati alle metropolitane di Roma

Saranno 15 i treni che rafforzeranno i servizi della Metro A e B, con tali convogli che entreranno in circolazione per l’inizio del Giubileo: i mezzi infatti circoleranno da Dicembre 2024. I convogli risultato esteticamente accattivanti, ma soprattutto rispondono alle esigenze di una moderna metropolitana: un servizio che deve dare confort, sicurezza ed ergonomia, come peraltro perseguito dalle linee guida di Roma Capitale per potenziare il proprio reparto di mobilità pubblica.

Il disegno dei treni che circoleranno nelle metropolitane

Un lungo lavoro è stato effettuato per il design e l’estetica dei treni che circoleranno dalla fine dell’anno. Il Comune di Roma si è concentrato principalmente sull’evoluzione dei veicoli metropolitani, senza però dimenticare l’esperienza di viaggio per il passeggero. L’arrivo dei nuovi treni è un nuovo traguardo raggiunto dall’amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri, che da due anni sta provando a rilanciare la posizione strategica e la centralità dei mezzi pubblici capitolini.