Cometa di Neanderthal visibile in Italia: quando vederla, come e orari

Dopo la bellezza di cinquanta mila anni la cometa di Neanderthal si sta avvicinando alla Terra, pronta per regalarci uno spettacolo davvero irripetibile che gli amanti dello spazio non possono assolutamente farsi scappare. Il nome scientifico dell’Astro che si sta avvicinando al nostro pianeta è C/2022 E3 (ZTF) e gli ultimi che ne hanno ammirato la scia luminosa sono stati gli uomini di Neanderthal! Secondo gli esperti, la cometa potrebbe essere visibile anche ad occhio nudo anche se, com’è ovvio, molto dipende dal meteo delle prossime settimane.

Cometa verde di Neanderthal visibile in Italia dopo 50.000 anni: a che ora e quando si può vedere

L’arrivo in Italia della cometa di Neanderthal

La cometa di Neanderthal è un astro di lungo periodo scoperto dalla Zwycky Transient Facility (ZTF) ed inizialmente si pensava fosse un asteroide. Solo in un secondo momento e attraverso delle indagini maggiormente approfondite gli esperti si sono resi conto di aver davanti a sé una vera e propria cometa. L’astro è entrato nei nostri cieli lo scorso 17 gennaio ed ora una domanda appare spontanea: qual è la data maggiormente indicata per osservarne la folta e luminosa chioma?

Quando vedere l’astro

Stando a quanto spiegato dagli esperti dell’Associazione Uai, Unione astrofili italiani, la cometa di Neanderthal raggiungerà il massimo avvicinamento alla Terra il prossimo primo febbraio. Dal 17 gennaio al 5 febbraio, inoltre, la sua declinazione sarà così elevate che l’astro diventerà circumpolare, diventando visibile nel cielo per tutta la notte. Inoltre, l’astro a partire da ieri, 24 gennaio, potrebbe essere visibile, tempo permettendo, anche ad occhio nudo. Nonostante la possibilità di godere di quest’incantevole spettacolo di luce anche ad occhio nudo, per non perdere la magia di questo irripetibile momento è senza dubbio utile procurarsi un buon binocolo grazie al quale sarà possibile vedere l’astro già dalle 5.30. Un buon binocolo potrebbe essere utile anche per avvistare la cometa nei giorni precedenti ma sempre tenendo presente che ciò che si vede non è l’altro in senso stretto ma la lunga scia di polveri verdastre che la cometa rilascia e trascina dietro di sé.