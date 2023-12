Commemorazione di Sergio Di Loreto a Ostia: Messa e deposizione di Targa Commemorativa

Il prossimo lunedì 4 dicembre, la Chiesa di Regina Pacis a Ostia ospiterà una messa speciale per onorare la memoria di Sergio Di Loreto, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato. Di Loreto ha perso la vita in una tragica fatalità il 23 novembre 2021 ad Abbasanta, durante un’esercitazione al Poligono.

La Messa e la targa per commemorare Sergio Di Loreto a Ostia

Dopo la messa, un momento altamente significativo avrà luogo presso Piazza Giuliano della Rovere, vicino alla vecchia sede del Commissariato Lido. Qui, sarà deposta una targa commemorativa in onore di Sergio Di Loreto, simbolo tangibile del sacrificio e del servizio reso alla comunità. L’iniziativa è stata organizzata con dedizione dall’APS ACAH- All Cops Are Heroes, un’associazione che si impegna a ricordare e onorare gli eroi di ogni giorno, come Sergio Di Loreto. Francesco Paolo Russo, Presidente di ACAH, ha annunciato l’evento attraverso una nota diffusa oggi, sottolineando l’importanza di ricordare con onore un figlio di Ostia che ha sacrificato la propria vita per il bene comune.

L’idea di intitolare un parco a Sergio Di Loreto

Dopo il tragico evento, c’era stata la richiesta di intitolare un parco nel X Municipio, approvata all’unanimità dal Consiglio Municipale. Tuttavia, le norme che regolano la toponomastica di Roma Capitale hanno indicato un periodo di attesa di almeno otto anni. Questo arco temporale, giudicato troppo lungo dall’associazione, ha spinto ACAH a pensare a un gesto immediato e significativo: la deposizione di una targa commemorativa.

La messa per il poliziotto a Ostia

All’evento saranno presenti la moglie di Sergio, Edna, insieme ai due figli e ai fratelli di Di Loreto. In rappresentanza del Questore di Roma Carmine Belfiore, parteciperà il Dirigente del X° Distretto Antonino Mendolia. Numerosi uomini e donne della Polizia di Stato, oltre a membri della cittadinanza del Municipio e di varie associazioni, tra cui l’ANPS Ostia Lido della Polizia di Stato e l’ANC Ostia dei Carabinieri, si uniranno per rendere omaggio al sacrificio di Sergio Di Loreto.

Russo: “Spero Ostia partecipi alla memoria di Sergio”

Russo ha concluso esprimendo la speranza che la cittadinanza partecipi numerosa alla messa, affinché Ostia possa onorare adeguatamente un figlio che ha dato la propria vita al servizio della comunità. La targa commemorativa rimarrà come segno tangibile della gratitudine di una intera comunità nei confronti di un eroe locale.