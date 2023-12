Comunità Ebraica di Roma, manifestazione a piazza del Popolo per dire NO a terrorismo e antisemitismo

Saranno circa 2.500 le persone attese stasera, alle 19, a Piazza del Popolo a Roma, per la manifestazione “No Antisemitismo. No Terrorismo” delle Comunità Ebraiche italiane. L’evento, promosso dalla Comunità Ebraica di Roma e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, si propone di essere un segnale forte contro l’antisemitismo e il terrorismo.

L’evento della Comunità Ebraica di Roma contro terrorismo e antisemitismo

Per garantire la sicurezza dei partecipanti, la Prefettura di Roma ha messo a punto un piano di sicurezza dettagliato. I varchi di accesso alla piazza saranno attentamente monitorati, e l’uso di metal detector portatili contribuirà a limitare ogni potenziale minaccia. L’intera area sarà sorvegliata da decine di telecamere di sicurezza, mentre un consistente contingente di poliziotti e carabinieri sarà presente sul campo per garantire l’ordine pubblico.

Chiuso il centro storico di Roma al traffico

In preparazione all’evento, durante la notte sono stati rimossi veicoli, monopattini e biciclette lungo Via del Corso, Via del Babuino, sulle rampe di accesso alla piazza e in altre zone circostanti. Sono previsti divieti per il traffico e la sospensione delle postazioni dei taxi. Tra gli illustri partecipanti, è attesa la presenza del vice premier e leader leghista Matteo Salvini, del presidente del Senato Ignazio La Russa, nonché delegazioni di diversi partiti politici, tra cui Pd, M5S e Azione. La possibile partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri aggiungerà ulteriore rilevanza all’evento.

Le motivazioni dietro l’evento della Comunità Ebraica

La manifestazione si svolge in un momento in cui l’antisemitismo sta vivendo una recrudescenza in Italia e nel mondo. L’obiettivo è quello di ribadire con forza il rifiuto di ogni forma di discriminazione e violenza. La massiccia presenza delle forze dell’ordine e le rigorose misure di sicurezza sottolineano l’importanza di garantire la tranquillità e la sicurezza durante l’evento.

L’appuntamento a piazza del Popolo

La manifestazione di stasera è un evento importante per la comunità ebraica italiana. È un’occasione per ribadire i valori di tolleranza e inclusione che sono alla base della nostra società. L’antisemitismo è un fenomeno grave che deve essere combattuto con fermezza. La presenza delle forze dell’ordine e le rigorose misure di sicurezza dimostrano che lo Stato italiano è determinato a garantire la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dalla loro religione o credo. Invito tutti a partecipare a questa manifestazione per dare un forte segnale di unità e solidarietà contro l’antisemitismo e il terrorismo.