Concerti, le date da mettere in agenda: il 2 settembre grande festa al Circo Massimo con Max Pezzali

L’estate romana, in direzione verso l’autunno, promette ancora grandi appuntamenti con la musica dal vivo. La prima data da segnare in calendario sarà il 2 settembre con il ritorno di Max Pezzali al Circo Massimo, ma anche quando tra le strade di Roma potremmo cogliere le prime brezze autunnali, non mancherà occasione per concerti rock, pop e artisti ricercati a ravvivare la stagione post estiva.: da Tananai a Claudio Baglioni, dall’elettronica dei Moderat alla musica leggera di Ligabue, così come Tedua per i più giovani e l’indie di Calcutta. Segnatevi tutti questi appuntamenti.

Il ritorno di Max Pezzali al Circo Massimo

Se ne parla da tanto, l’attesa è sempre più breve. Il 2 settembre Max Pezzali sarà al Circo Massimo accompagnato da un ventaglio di artisti che con lui rivivranno i grandi classici anni ’90. “Come mai”, “Hanno ucciso l’uomo ragno” e tante altre hit che ci accompagnarono le estati del Festival bar e juke box. Sul palco con Max nomi come Articolo 31, Paola & Chiara, Lazza, San Giovanni e molti altri. Una formula che ha già trovato successo in tanti altri palasport di tutta Italia, per chiudere la stagione del Circo Massimo con “la grande festa di fine estate”, come l’ha soprannominata Max Pezzali.

Quali sono i concerti più attesi di settembre

Continua poi la rassegna musicale alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, con artisti ricercati come Paul Weller il 22 settembre, o il cantautore brasiliano Caetano Veloso il 27 settembre. Per un pop più spensierato invece il 25 settembre ci sarà Tanai.

Per gli amanti dei “classiconi”, il Foro Italico dal 21 al 30 settembre compreso sarà tutto per Claudio Baglioni. Anzi, “aTUTTOCUORE” con Baglioni, dal nome del suo live a cui dedica sei appuntamenti il prossimo mese. Per gli amanti del rock e dell’elettronica, il 22 e 23 settembre ai Cinecittà Studios ci sarà lo Spring Attitude, con nomi come Moderat, Peggy Gou, Anna Carol e Verdena.

Le date più attese in autunno-inverno 2023

Dopo il trambusto di Travis Scott al Circo Massimo, i più giovani dovranno attendere novembre per trovare in calendario delle proposte congeniali alle loro tendenze del momento. Tra queste il rapper Tedua sarà a Palazzo dello Sport l’8 e 9 novembre. Il 18 novembre sarà invece il turno di Luciano Ligabue che torna negli stadi in occasione del nuovo disco Dedicato a noi.

A novembre torna a solcare i palchi anche Elodie, il 25 e 26 novembre. A chiudere l’anno invece una nota di malinconia indie con Calcutta, che si farà attendere dai fan fino al 7 e 8 dicembre con uno show che segna la sua ricomparsa sulle scene dopo quattro anni di latitanza.