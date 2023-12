Concerto di Natale all’Opera di Roma: si festeggeranno gli 800 anni del Presepe di San Francesco

In occasione del duplice anniversario degli 800 anni dal primo presepe di San Francesco d’Assisi a Greccio e del Concerto di Natale della Regione Lazio, il Teatro dell’Opera di Roma sarà il palcoscenico di una straordinaria manifestazione culturale. L’evento, fortemente voluto dall’assessorato alla Cultura e dal presidente Francesco Rocca, mira a rafforzare il significato del Natale e del Presepe come pilastri culturali fondanti dell’identità del Lazio.

Concerto di Natale al Teatro dell’Opera di Roma: si festeggiano gli 800 anni del Presepe di San Francesco d’Assisi

Il Concerto di Natale, che avrà luogo domani, sarà presentato con maestria da Tiberio Timperi e sarà un’esperienza unica, arricchita dalle esibizioni straordinarie dell’Orchestra dell’Università di Roma 3, dei Solisti Fabrica YAP e dei Cantori Scuola di Canto Corale. La serata offrirà un ampio spettro musicale, spaziando dalla musica classica a quella moderna e dai canti natalizi intramontabili. Un momento particolarmente significativo sarà la premiazione delle scuole vincitrici del concorso “Il Presepe: ottocento anni di storia”. Questa competizione, aperta alle scuole statali e paritarie delle primarie e delle secondarie di primo e secondo grado del Lazio, ha visto coinvolte numerose istituzioni scolastiche nell’elaborazione di presepi che raccontano la storia e la tradizione legate a otto secoli di questa affascinante pratica.

La Regione Lazio promuove la cultura del Natale e del Presepe

L’assessorato alla Cultura si è impegnato a valorizzare la creatività e l’ingegno degli studenti, promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio culturale legato al Natale e al Presepe. La premiazione rappresenta un riconoscimento tangibile per gli sforzi delle scuole partecipanti, contribuendo a diffondere la consapevolezza della ricca storia che accompagna questa tradizione millenaria.

Il governatore Francesco Rocca omaggia a Roma il Presepe

Il presidente Francesco Rocca sottolinea l’importanza di celebrare gli otto secoli dal primo presepe di San Francesco d’Assisi come una testimonianza della ricchezza culturale e spirituale della regione. Questo evento non solo promuove la musica e l’arte, ma anche la valorizzazione delle tradizioni che hanno plasmato l’identità del Lazio nel corso dei secoli. Il Concerto di Natale alla prestigiosa sede dell’Opera di Roma si configura come un’opportunità unica per i cittadini di immergersi nell’atmosfera magica delle festività natalizie, celebrando la bellezza della musica e la profondità dei valori culturali che uniscono la comunità del Lazio.