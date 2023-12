Concerto di Natale della Fanfara della Polizia a Roma Termini: note di solidarietà e gioia per 200 studenti delle scuole

Si è svolto oggi, martedì 19 dicembre 2023, il Concerto di Natale della Polizia di Stato presso la stazione Termini di Roma.

Nella suggestiva cornice della stazione di Roma Termini, si è svolto nella mattinata odierna il tradizionale Concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato. Un evento che, sebbene consolidato nel tempo, ha assunto un’inedita dimensione dedicata ai più giovani, coinvolgendo attivamente 200 alunni provenienti dalle scuole romane.

Il Concerto di Natale alla stazione Termini di Roma

L’iniziativa, già sperimentata con successo negli anni precedenti, ha assunto una connotazione speciale in questa edizione, focalizzandosi sull’importante tematica dell’educazione alla legalità. I giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di prendere parte a incontri in classe incentrati sulle campagne “Scuole sicure” della Questura e sul progetto “Train…to be cool” della Polizia ferroviaria.

Il Concerto con la musica della Polizia di Stato

La Fanfara della Polizia di Stato ha fatto il suo ingresso trionfale marciando al ritmo di “Giocondità“, la marcia di ordinanza della Polizia di Stato. I musicisti si sono posizionati strategicamente all’interno della stazione, suscitando l’ammirazione del pubblico di passaggio. Bandierine tricolore della Repubblica Italiana sono state distribuite ai giovani presenti, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e patriottica.

L’evento di Natale nella stazione ferroviaria

Al termine dell’esibizione musicale, il “Babbo Natale poliziotto” ha fatto la sua apparizione, salutando calorosamente i bambini e distribuendo loro piccoli gadget, regalando sorrisi e momenti di gioia. L’evento è stato un segnale tangibile dell’attenzione e della vicinanza della Polizia di Stato alla collettività, con uno sguardo particolare rivolto ai futuri utenti del mondo ferroviario. Tra i partecipanti all’evento, figure di spicco come il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese, il Questore di Roma Carmine Belfiore, il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria Francesca Monaldi e il Dirigente del Compartimento Polfer per il Lazio, Massimo Improta.

Le istituzioni alla stazione Termini

La manifestazione ha visto anche la partecipazione e il supporto di istituzioni religiose, con la presenza di Don Antonio Coluccia e Don Angelo Oddi, Vicario del Cappellano Generale del Ministero degli Interni, dimostrando la coesione tra le istituzioni civili e religiose nella promozione di valori condivisi. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a FS Security e Grandi Stazioni Spa per la loro collaborazione e l’efficace partecipazione, contribuendo al successo di questa speciale mattinata di festa e solidarietà.