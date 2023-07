Concerto Margo Mengoni al Circo Massimo sabato 15 luglio 2023: ospiti e scaletta

C’è grande attesa per il concerto di Marco Mengoni a Roma. Per la prima volta, l’artista si confronterà con l’immenso spazio del Circo Massimo, capace di raccogliere le decine di migliaia di fan dell’artista provenienti da tutto il Centro Italia. Come ha ben ribadito il cantautore, solo il pensiero di questo concerto lo emoziona terribilmente, in una serata che si rivelerà come la più importante della sua vita.

Il concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo di Roma

Roma è pronta ad abbracciare una delle più belle voci laziali e italiane. Nato nella provincia di Viterbo, cantare a Roma per Mengoni è sempre un’emozione speciale. Con il suo tour che sta girando l’Italia, l’artista ha già regalato momenti indimenticabili durante i suoi show. Oltre a mandare messaggi sulla libertà personale, a Salerno ha raccolto la standing ovation dei fan campani, che per l’occasione gli hanno dedicato ‘O surdato ‘nnammurato.

Cosa canterà Marco Mengoni a Roma?

Per l’evento di Roma, Marco Mengoni canterà i singoli che hanno contraddistinto la sua carriera musicale. Ma sicuramente, per l’occasione, proverà anche a lanciare sul palco qualche pezzo inerente gli ultimi dischi musicali messi in commercio. Le canzoni sul palco potrebbero essere:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita

Gli ospiti di Marco Mengoni al Circo Massimo

Saranno tante le personalità che si alterneranno sul palco del Circo Massimo insieme a Marco Mengoni. Confermata Elodie, che insieme al cantautore canterà Pazza Musica. Previsto sul palco anche Samuele Bersani, Gazzelle e Bresh. Ad aprire il concerto, invece, Dardust, Crookers, Mace, Whitemary ed Estremo.