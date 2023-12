Concertone del Primo Maggio 2024, l’evento della CGIL si sposta al Circo Massimo

Per i lavori del Giubileo al centro storico di Roma, il Concertone del Primo Maggio si trasferirà al Circo Massimo nel 2024.

Il Concerto del Primo Maggio, noto anche alle persone come Concertone, cambia location per l’edizione del 2024 a causa dei lavori di rifacimento in programma a Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale della CGIL, suscitando da subito reazioni discordanti tra i fan che sono abituati a vedere l’evento nella storica piazza romana.

Il Concertone del Primo Maggio si trasferisce a Circo Massimo

Il Circo Massimo, con la sua storia millenaria, è un luogo iconico che è tornato a essere un punto di riferimento per la musica dal vivo a Roma, con numerosi concerti e spettacoli che si svolgono in tutto l’arco dell’anno. La decisione di spostare il Concertone a questa suggestiva cornice storica permetterà di offrire uno spettacolo ancor più grandioso agli occhi dei presenti, per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori, mantenendo inoltre al centro dell’attenzione i temi sociali e la musica contemporanea.

I fan non gradiscono la location del Circo Massimo

La notizia ha generato reazioni contrastanti sui social media, con molti fan del Concertone che esprimono dispiacere per il cambio di location improvviso e dettato dai lavori del Giubileo. Tuttavia, questa decisione è dettata dalla necessità di consentire i lavori di rifacimento a Piazza San Giovanni, che prevedono una nuova pavimentazione con materiali di pregio e la creazione di una piazza ambientalmente sostenibile per il 2025.

I lavori che faranno spostare il Concertone del Primo Maggio

I lavori, che avranno inizio nel mese di marzo, includeranno secondo progetto anche l’installazione di “fontane a raso” e la creazione di giochi di luci e riflessi di fronte alla Basilica di San Giovanni in Laterano. L’assessora Ornella Segnalini, su RomaToday, ha sottolineato l’importanza di realizzare una piazza rispettosa dell’ambiente e capace di contenere le isole di calore.

Nuova location nel centro di Roma per il Concertone

Nonostante la nostalgia per la storica location romana, l’attenzione cresce ora per scoprire i dettagli sulla lineup di artisti e conduttori che prenderanno parte alla prima edizione del Concertone al Circo Massimo. L’evento, come sempre, sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti, confermando l’impegno a rendere la musica e la celebrazione dei diritti accessibili a tutti.