Concorso Agenzia delle Dogane: 980 assunzioni, ecco quando esce il bando, la data e come fare

Buone notizie per chi da tempo stava aspettando il bando di concorso per le Agenzie delle Dogane e dei Monopoli. Sì, perché si cercano ben 980 persone da ‘reclutare’ a tempo indeterminato e la data da cerchiare in rosso sul calendario è solo una: 30 agosto.

Il bando per il Concorso Agenzia delle Dogane

Attualmente l’Agenzia delle Dogane ha deciso di indire due procedure concorsuali per la copertura di 980 posti, tutti con contratto a tempo indeterminato. Si cercano sia persone con diploma, sia quelle con laurea e l’avviso relativo a tutte le procedure sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto prossimo.

Quali sono le figure che cercano, la retribuzione

Saranno 980 le persone che verranno ‘reclutate’, poi sicuramente verranno banditi altri concorsi. Ecco, intanto, quelli che si ‘apriranno’ il 30 agosto:

concorso pubblico per esami a complessivi 340 posti per l’assunzione di varie figure

professionali, da inquadrare nella terza area, fascia retributiva f1 con retribuzione mensile 1.900 euro;

professionali, da inquadrare nella terza area, fascia retributiva f1 con retribuzione mensile 1.900 euro; Concorso pubblico per esami a complessivi 640 posti per l’assunzione di varie figure

professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva f3 con retribuzione di quasi 1.800 euro.

Tutti i contratti, spiega l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, saranno a tempo indeterminato: prima ci sarà un periodo di prova iniziale, poi un percorso di formazione.

TUTTE LE INFO QUI

Come si svolgeranno le prove

Molto probabilmente quest’anno tutto ruoterà attorno alla ‘regionalizzazione’: i candidati, quindi, potranno scegliere la Regione nella quale lavorare e probabilmente ci sarà una prova preselettiva. Ancora non ci sono tante informazioni sullo svolgimento, sulla prova orale o scritta: ogni dettaglio si saprà il 30 agosto quando verrà pubblicato il bando.