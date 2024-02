Concorso per assistenti e consiglieri alla Camera, fino a 240 mila euro di stipendio: requisiti e come partecipare

Nuovo concorso presso la Camera dei Deputati italiana: le posizioni aperte, le mansioni, lo stipendio, i requisiti e come partecipare.

Era annunciato nella rivoluzione della Pubblica Amministrazione per il 2024 e, con un leggero anticipo sui tempi di programmazione, da qualche giorno è stato pubblicato il nuovo bando di concorso per la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. I posti per l’ambitissimo posto nel Parlamento si divideranno tra quelli legati ai classici assistenti parlamentari, oltre poi alla figura dei consiglieri parlamentari.

Il concorso per la Camera dei Deputati italiana

Saranno 125 i posti che aprirà il concorso pubblico per la Camera dei Deputati, in un posto pubblico molto ambito dai giovani italiani. Oltre a uno stipendio elevato per le attività legato al funzionamento del Parlamento, lo stipendio di ciascun lavoratore – facendo gavetta e quindi carriera all’interno dell’organo statale – può sfiorare fino ai 240 mila euro l’anno.

Il bando di concorso per lavorare dentro Montecitorio

L’opzione lavorativa è ghiotta per tutti i cittadini under 40 che desiderano una svolta nella vita, specie poi per lo stipendio altissimo garantito con questo lavoro. Le domande si sono aperte nella giornata del 12 gennaio, con le adesioni al concorso che potranno essere inviate fino al giorno di lunedì 26 febbraio 2024. Grazie all’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale, gli interessati conoscono già quali mansioni andranno a effettuare qualora vincessero l’ambito concorso.

Le domande per aderire al concorso

Per quello che concerne la pubblica amministrazione, erano diversi anni che la Camera dei Deputati non pubblicava un doppio concorso per il proprio ente. Il doppio bando, oltre a garantire stipendi da capogiro, permette anche di scegliere in quale categoria di concorso partecipare, con mansioni che vanno a toccare il cuore della vita politica e istituzionale italiana.

Le posizioni aperte per Montecitorio

Le posizioni aperte per la Camera dei Deputati, come scritto nella Gazzetta Ufficiale, sono per 100 posti da assistente parlamentare e 25 da consigliere. Posti che, come sappiamo, potranno essere poi coperti da tutte quelle persone che riusciranno a superare l’ambitissimo esame di concorso, cui la data potrebbe essere annunciata tra poche settimane.

I requisiti per partecipare

Le domande andranno inviate entro 26 febbraio 2024 alle ore 18, attraverso la piattaforma digitale della Camera dei Deputati nella sezione “Concorsi”. Chi farà richiesta di partecipazione, dovrà possedere la SPID come spiegato nei regolamenti del concorso.

Per le posizioni di assistente parlamentare, i candidati dovranno essere di nazionalità italiana e trovarsi sotto i 40 anni d’età. È obbligatorio il diploma di scuola secondaria e avere l’idoneità fisica per svolgere le varie mansioni: servono 16/10 di capacità visiva, 80% di capacità uditiva e normale funzione deambulatoria e degli arti superiori.

Per i consiglieri parlamentari è richiesta la laurea ed è aperto alle persone sotto i 47 anni. Gli esami saranno una prova selettiva, quattro prove scritte e una prova orale.