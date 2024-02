Conosci i 6 paesi più particolari del Lazio? Fra giardini romantici e monasteri

Ecco i 6 paesi più particolari da visitare assolutamente all’interno del Lazio: la nostra guida turistica alla scoperta di questi posti.

Il Lazio, come ben sappiamo, è una meraviglia tutta da scoprire. Non ci sono solamente paesaggi naturali da visitare con attività di trekking turistico ed esplorazioni in mountain bike: l’area laziale è un’eccellenza sul piano enogastronomico, per vini e alimenti, ma anche patrimonio mondiale della cultura e la storia. Non fosse altro come qui, tra le altre cose, venne fondata la Città Eterna di Roma.

I 6 paesi particolari all’interno del Lazio: cosa vedere

Per fare una gita di tutto rispetto, che esca soprattutto dai confini del Centro Storico capitolino, non bisogna guardare lontano. Tra le prime realtà che vi proponiamo, infatti, troviamo Civita di Bagnoregio, meglio conosciuta come la “Città che muore”. Una borgo medievale che si erge sopra una collina, raggiungibile solo attraversando un ponte sospeso nel vuoto. Nonostante il suo fascino, si teme che il paese possa morire per l’erosione del proprio terreno.

Sempre fuori le porte di Roma, e nel territorio della Tuscia viterbese, altra esperienza da provare è quella di Calcata. Parliamo di un altro borgo medievale scavato nel tufo, distante appena 40 km dalla Città Eterna. La cittadina venne abbandonata negli Anni ’30 per il pericolo di frane, venendo poi ripopolata durante gli Anni ’60 da artisti e hippy, che ne crearono l’immagine di un territorio per l’incontro di artisti in un’atmosfera del tutto magica.

Le meraviglie del territorio pontino

Nel nostro programma di viaggio non possiamo escludere una bellezza come Sermoneta, nella provincia di Latina. Il paese medievale si sviluppa sui Monti Lepini, territorio dove si erge il maestoso Castello Caetani. Questa struttura risale al XIII secolo, ma ancora oggi grazie alle attenzioni della Sovrintendenza mantiene il suo originario splendore agli occhi del pubblico. Tra le bellezze da vedere qui, inoltre, il leggendario Giardino della Ninfa, ovvero un parco naturale che ospita varietà di piante, fiori e rovine antiche.

Non allontanandoci dalla provincia di Latina, una visita d’obbligo è anche quella verso la realtà di Sperlonga, una delle bellezze più famose del litorale laziale. Un centro storico unico in questa cittadino, che fa affacciare un fortissimo colore bianco con l’acqua cristallina del mare presente in questa fetta di costa. Tra i posti da visitare qui ricordiamo la Grotta di Tiberio, legata alla leggenda di Ulisse e dove sono presenti resti delle sculture romane.

Tra la Ciociaria e la Tuscia

Nella nostra visita dei posti speciali nel Lazio, vi elenchiamo una realtà purtroppo poco conosciuta al pubblico: il Comune di Fumone, in provincia di Frosinone. Si tratta di un borgo medievale, situato a 800 metri d’altitudine. Il paese è circondato da 14 imponenti torri, che collegate da una cinta muraria rendono unica l’architettura di questa realtà. Inoltre qui è presente un Castello, vero emblema della cittadina, che edificato nel X secolo fu prigione pontificia e vide l’arresto, con conseguente morte, del Papa Celeste V (ovvero colui che rinunciò al soglio pontificio).

Nella nostra speciale guida concludiamo menzionando Bomarzo, nella provincia di Viterbo. Situato sui Monti Cimini e poco distante da Roma, è famoso per il suo leggendario Parco dei Mostri. Quest’attrazione artistica è un giardino rinascimentale, dove sono ospitate sculture di pietra che raffigurano animali, mostri, divinità e personaggi legati alla mitologia classica.