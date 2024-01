Consiglio di Stato boccia nuotate con delfini a Zoomarine

Dopo azioni legali durate cinque anni, il Consiglio di Stato boccia l’iniziativa di far nuotare i turisti coi delfini a Zoomarine.

Il Consiglio di Stato boccia un’idea attrattiva di Zoomarine, che da tempo stava valuto l’opzione di far nuotare alcuni visitatori con i delfini presenti nel parco acquatico di Torvaianica. La decisione sulla vicenda arriva dopo cinque di battaglie legali, confermando la sentenza del Tar che aveva annullato un provvedimento ministeriale su questa situazione.

Il Consiglio di Stato ha deciso: niente nuotate coi delfini a Zoomarine

La vicenda inizia nel 2017, quando il Ministero dell’Ambiente concesse la deroga a nuotare con i delfini all’interno di Zoomarine, considerato come il parco consentiva “un’attività che veniva svolta in condizioni di sicurezza e che tutelava il benessere degli animali”. Una decisioni impugnata subito dalla Lav (Lega Anti Vivisezione), che al contrario si è battuta in questi anni per dimostrare come una simile attrazione causasse stress agli stessi delfini, peraltro già confinati a vivere in spazi limitati e costretti a esibirsi durante gli spettacoli del parco acquatico.

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Ministero dell’Ambiente

Il Consiglio di Stato ha di fatto bocciato la decisione presa dal Ministero dell’Ambiente nel 2017, sottolineando come in quell’iniziativa non vennero presi in conto sufficienti elementi sulla vicenda. In particolare, non vennero condotti degli approfondimenti idonei sulla condizione dei delfini, oltre poi a verificare quelle che erano le problematiche sollevate dagli esperti e le criticità evidenziate in esse.

La sentenza e gli aspetti che il Ministero dell’Ambiente avrebbe dovuto approfondire

Come spiega la sentenza, sono almeno tre i punti su cui il Ministero dell’Ambiente non approfondì la vicenda: “La natura sociale dei delfini, che necessitano di vivere in gruppi numerosi e di interagire con altri individui della propria specie; la limitata dimensione delle vasche di Zoomarine, che non consentono ai delfini di esprimere liberamente il proprio comportamento naturale; il rischio di trasmissione di malattie tra i delfini e i visitatori”.

