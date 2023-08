Controlli antidroga dei carabinieri. Otto presunti pusher arrestati

Centinaia di dosi, tra cocaina, hashish, crack e Mdma. Questo hanno trovato i carabinieri, nella giornata di ieri, durante il servizio di controllo antidroga nella Capitale. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga a Roma, dal centro storico alle periferie. Ciò, d’intesa con la Procura della Repubblica, ha portato all’arresto di otto persone e al sequestro di centinaia di dosi di stupefacente.

Quasi tutti gli arresti eseguiti in flagranza di reato

Gli arresti sono stati eseguiti nelle zone maggiormente frequentate da turisti e nelle periferie. Dai Parioli al Tor Bella Monaca, quasi tutti gli indagati sono stati sorpresi in flagranza di reato. In particolare a Ponte Sisto i militari di Trastevere hanno arrestato un marocchino di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 17 grammi di hashish. In via Moncenisio, i carabinieri della stazione Roma Città Giardino hanno arrestato un 56enne romano, trovato in possesso di 13 dosi di crack e 10 di cocaina, dal peso complessivo di 30 grammi. I carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro, a seguito di servizio mirato, hanno arrestato un 33enne romano che, a bordo della propria autovettura, è stato notato mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente. Il successivo controllo sul veicolo ha permesso agli agenti di reperire ulteriori 11 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 18 grammi. I loro colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma hanno invece arrestato un 35enne di Latina, trovato in possesso di 35 involucri di Mdma, dal peso complessivo di circa sei grammi. In zona Tor Tre Teste i carabinieri della locale Stazione hanno notato un 26enne che si aggirava presso alcuni lotti condominiali. Fermato per l’atteggiamento sospetto è stato perquisito. I militari hanno così rinvenuto circa sette grammi di cocaine e 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Oltre a sette grammi di crack nascosti in un tubo di plastica nelle vicinanze del fatto. In via Val Trompia, i carabinieri della Stazione Viale Libia hanno arrestato una donna di 42 anni originaria delle Filippine, già nota alle forze dell’ordine. Trovata in possesso di pochi grammi di cocaina. Poi arrestato un presso Monte Spaccato un 34enne romano trovato con 7 grammi di hashish e 7 di cocaina. Infine, in viale dell’Archeologia i carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca, hanno arrestato un 36enne romano colto sul fatto mentre cedeva dello stupefacente a un avventore. L’uomo era già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in caserma per lo stesso reato. La misura si è quindi aggravata ed è stato posto agli arresti domiciliari. Tutti gli arresti sono stati convalidati.