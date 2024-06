Convocati Spalletti, la lista ufficiale per Euro 2024: chi parte e chi no, ecco gli esclusi

Luciano Spalletti pubblica i 26 giocatori convocati per Euro 2024: ecco chi andrà in Germania e chi è stato escluso.

Luciano Spalletti ha pubblicato le convocazioni per Euro 2024. Come previsto dal commissario tecnico, i convocati hanno comportato delle scelte “lacrime e sangue” per l’evento tedesco. Sono tre i giocatori tagliati fuori dalla trasferta in Germania, con l’Italia chiamata a difendere il titolo europeo conquistato nella precedente edizione del torneo. Tra i selezionati, inoltre, anche nomi a sorpresa.

I convocati di Spalletti per Euro 2024

Mister Spalletti ha voluto rifletterci fino all’ultimo secondo, specialmente dopo l’amara partita in amichevole contro la Turchia. I ventisei azzurri vengono ponderati fino alla fine, mettendo l’accento anche sui grandi esclusi per la spedizione tedesca. Ecco i giocatori portati in Germania dal CT.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

I grandi esclusi per l’Europeo

Spalletti guarda agli uomini che, potenzialmente, potrebbero garantirgli di giocare con la difesa a tre e con varianti del 3-5-2. Il grande escluso dagli azzurri è Ivan Provedel, portiere della Lazio e che era partito come uno dei migliori portieri italiani in questa stagione: un percorso purtroppo rallentato da un infortunio e le scelte tecniche dell’ex allenatore biancoceleste Igor Tudor, che gli ha preferito in alcune partite il portiere greco Chrīstos Mandas.

Fuori un altro eccellente come Riccardo Orsolini, tra i pionieri della storica cavalcata del Bologna in questa stagione: deve aver pesato la prova negativa contro la Turchia. Insieme a lui, fuori anche il centrocampista Samuele Ricci del Torino. A sorpresa, tra i convocati volti come Meret (aveva vinto lo Scudetto al Napoli con Spalletti), Fagioli, Folorunsho ed El Shaarawy.