Cori, nuovi interventi comunali per aumentare la sicurezza stradale nella zona

Il Comune di Cori approva nuovi fondi per aumentare la sicurezza stradale all’interno del proprio Comune: previsto un nuovo marciapiede.

L’Ufficio Viabilità della Provincia di Latina continua a concentrarsi sulla messa in sicurezza delle strade provinciali nel territorio di Cori, con interventi mirati per migliorare la viabilità e la sicurezza dei cittadini. A renderlo noto è il Vicesindaco del Comune di Cori e Consigliere Provinciale, Ennio Afilani.

Nuovi lavori per aumentare la sicurezza stradale a Cori

In questi giorni, sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza sulla Strada Provinciale (SP) Rocca Massima, estendendosi per oltre un chilometro dall’incrocio con via Artena verso Rocca Massima, e sulla SP Artena per circa due chilometri. L’impegno della Provincia di Latina nella gestione della viabilità ha contribuito a rendere più sicuri questi tratti stradali, aumentando la tranquillità dei residenti e degli utenti della strada.

Le iniziative del Comune di Cori

Già da qualche mese, è stato concluso con successo l’intervento di potenziamento della pubblica illuminazione lungo la SP Bretella San Rocco. In risposta alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di Cori, la Provincia di Latina ha installato nuovi lampioni a led per aumentare la visibilità e garantire maggiore sicurezza su questo tratto stradale.

Il nuovo marciapiede a Cori

La novità più recente è l’approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un marciapiede di collegamento sulla SP Bretella San Rocco. Questo intervento, inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 con annualità 2024, è stato accolto positivamente come ulteriore passo avanti nella promozione della sicurezza e della mobilità pedonale nella zona.

Le parole del Sindaco di Cori

Il Sindaco Mauro Primio De Lillis esprime la sua gratitudine al Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, e al Consigliere Provinciale Ennio Afilani per il supporto continuo nell’ottenere questi importanti interventi. Grazie a questa collaborazione, il territorio di Cori ha visto miglioramenti significativi negli ultimi anni, rendendo le strade più sicure e agevolando la vita quotidiana dei cittadini.

L’opera dell’Ufficio Viabilità del Comune di Cori

Il ringraziamento del Sindaco si estende anche all’Ufficio Viabilità provinciale per l’elaborazione efficace del progetto, dimostrando un impegno costante verso l’incremento della sicurezza stradale nel territorio. Con questi interventi, la Provincia di Latina conferma il suo impegno a promuovere la mobilità sicura e sostenibile, garantendo ai cittadini un ambiente più sicuro e accogliente.