Coronavirus: ecco la mappa dei contagi Comune per Comune

<<Pubblichiamo la mappa della diffusione del Coronavirus nella Regione Lazio, mappa aggiornata dall’Istituto Superiore di Sanità con i dati del 12 marzo 2020.

Va evidenziato che alcuni comuni, ad esempio Pomezia e Nettuno, producono ogni giorno dei comunicati con il numero di contagi e di persone in sorveglianza domiciliare, fornendo ai cittadini un’informazione trasparente sull’andamento della diffusione del coronavirus.

Purtroppo la maggioranza dei Sindaci non stanno fornendo alcuna informazione sul livello di diffusione dei contagi nel proprio comune e questo è un fatto gravissimo.

In questa situazione di emergenza sanitaria, andrebbero anche pubblicati i nominativi dei contagiati, in modo che le persone che sono entrate in contatto con loro possano mettersi in sorveglianza domiciliare per non infettare gli altri cittadini.

Al fine di fermare una pandemia a livello globale viene prima il diritto alla salute della popolazione, piuttosto che un presunto ed immotivato diritto alla privacy.

Anche i cittadini positivi al coronavirus dovrebbero avere la responsabilità e il coraggio di comunicare la loro positività agli altri cittadini, in modo da informare ed allertare gli altri.

Informare è un lavoro importantissimo, fondamentale per evitare la pandemia.

Il Partito Comunista dei Castelli Romani chiede ai Sindaci:

di seguire l’esempio dei comuni di Pomezia e di Nettuno, con la diffusione di un bollettino giornaliero sulla situazione nel comune;

di effettuare con urgenza la sanificazione straordinaria delle strade comunali (i comuni di Albano, Rocca di Papa, Lariano, Pomezia, Velletri hanno iniziato il 13 marzo 2020).

E’ importante anche riaprire gli ospedali di Albano e di Genzano per creare strutture “dedicate” l’emergenza coronavirus.

Non c’è più tempo da perdere>>.

Così in una nota Danilo Ballanti, Responsabile della comunicazione del Partito Comunista dei Castelli Romani.