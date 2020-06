Coronavirus nel Lazio, 13 nuovi casi e 1 decesso: 5 positivi a Roma, 3 arrivano dal Bangladesh

Oggi registriamo un dato di 13 casi positivi e un decesso. Prosegue il trend in calo nelle province che registrano zero casi e zero decessi, mentre a Roma città si registrano 5 nuovi casi e di questi tre casi del Bangladesh. Nello specifico nella Asl Roma 2 si registrano due casi di rientro dal Bangladesh con volo da Dacca e per entrambi è stato avviato il contact tracing internazionale e la segnalazione anche al Ministero dei Trasporti per le necessarie verifiche sui controlli all’imbarco. Un terzo caso nella Asl Roma 3 di nazionalità del Bangladesh per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Si tratta di un operatore in un locale di ristorazione a Fiumicino. E’ stata disposta la sospensione dell’attività commerciale e la presentazione dei contatti come disposto da ordinanza regionale. Tale documentazione è fondamentale per contattare le persone e richiamarli al test presso il drive-in di Casal Bernocchi. “Voglio rivolgere un invito a tutti i ristoratori al rispetto dell’ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, tale disposizione in questa circostanza è fondamentale per il tracciamento dei contatti”, dichiara l’assessore alla salute della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Nella valutazione settimanale del Ministero della Salute il valore RT rimane sopra l’1, era inevitabile poiché occorrono due settimane per vedere gli effetti del contenimento dei focolai”. Infine nella Asl Roma 6 si registrano cinque nuovi casi, di cui 3 ad Anzio, tutti con link scollegati tra loro e di questi uno è un caso di una donna proveniente da Londra risultata positiva alla pre-ospedalizzazione. Crescono i guariti che nelle ultime 24h sono stati 58 raggiungendo un totale complessivo di 6.412 e sono quasi otto volte il numero degli attuali positivi.

LA SITUAZIONE NELLE ASL:

***Asl Roma 2: due casi provenienti dal Bangladesh, attivato il contact tracing internazionale relativi sempre a voli da Dacca, allertato anche ministero dei trasporti;

***Asl Roma 3: un caso positivo di nazionalità Bangladesh, è operatore in un locale di ristorazione a Fiumicino, avviata indagine epidemiologica, disposta la sospensione attività di ristorazione e la presentazione dell’elenco dei contatti come da disposizione di ordinanza regionale, sarà necessario fornire questa documentazione affinché vengano richiamati ai test presso il drive-in di Casal Bernocchi, rivolgo un invito a tutti i ristoratori a rispettare l’ordinanza che prevede che vengano richiesti per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, tale disposizione in questa circostanza è fondamentale per il tracciamento dei contatti;

***Asl Roma 6: un totale di 5 nuovi casi di cui 3 da Anzio, tutti link scollegati tra loro e di questi un caso proveniente da un rientro da Londra risultata positiva a pre-ospedalizzazione;