Cosa fare a Roma il 25 aprile e il 1 maggio? La guida completa

Ecco cosa fare a Roma per le giornate del 25 Aprile e il Primo Maggio: gli eventi più importanti nella Città Eterna.

Si avvicinano il 25 Aprile e il Primo Maggio a Roma, in due giornate che i romani vivono sempre con grande intensità e alla ricerca di attività all’aperto. Come sappiamo, le due date fanno riferimento a due importanti eventi per la storia della Città Eterna: la Festa della Liberazione e la Festa dei Lavoratori. Entrambe le giornate mobiliteranno l’ANPI e i sindacati dei lavoratori per due grandi manifestazioni nel Centro Storico: tra queste, il concertone che quest’anno si svolgerà in maniera straordinaria al Circo Massimo.

Gli eventi per il 25 Aprile e il 1 Maggio a Roma

La programmazione è varia all’interno di Roma, con Comune e associazioni che hanno messo in programma l’organizzazione di eventi volti a stimolare la socialità tra i cittadini. In contemporanea, le attività potrebbero essere individuate anche fuori dal Centro Storico di Roma: in tal senso, dalla giornata di giovedì 25 Aprile 2024 ricomincerà la stagione balneare a Ostia. Se il tempo sarà clemente, può esserci la possibilità di passare una bella giornata al mare tra spiaggia, ombrellone, un drink e un pranzo in un ristorante sulla costa.

Cosa fare il 25 Aprile a Roma: i programmi nel territorio

Come detto, il 25 Aprile è una data molto importante per la città di Roma. Tra gli eventi in programma, ovviamente non possono mancare quelli legati alla rievocazione storica e quindi alla Liberazione della Città Eterna dall’occupazione nazifascista: un evento che omaggerà il coraggio e l’eroismo dei partigiani, che sacrificarono la propria vita per cacciare la dittatura e tedeschi dalle strade della Capitale.

Oltre alla manifestazione dell’ANPI che si svolgerà nella Città Eterna, è prevista la storia “pastasciutta antifascista” per rievocare le memorie legate al 25 Aprile del 1945: l’evento, che va prenotato entro domenica 14 aprile 2024, si svolgerà al Santuario di San Pancrazio dentro Villa Pamphilj.

Le giornate del Made in Italy

A Villa Borghese si svolgeranno le giornate del Made in Italy, che saranno un omaggio al genio di Leonardo Da Vinci (nacque il 15 Aprile del 1452). L’esposizione mostrerà tutte le eccellenze nel campo tecnico italiano, in un evento che sarà presente a Roma dal 5 al 25 Aprile 2024. In contemporanea a Roma, oltre 300 eventi sull’eccellenza italiana si svolgeranno anche nelle altri più importanti città italiane.

Cosa fare il Primo Maggio a Roma: il programma

L’evento clou sarà il Concertone del Primo Maggio, che per la prima volta nella sua storia si svolgerà al Circo Massimo: una location dettata dai lavori di piazza San Giovanni per il Giubileo. Organizzato dai sindacati CGIL-CISL-UIL, come ogni anno il concerto promette di portare in piazza migliaia di persone, tra cui ragazzo e adulti che vogliono festeggiare la Festa dei Lavoratori. L’evento avrà inizio alle 15 e si concluderà in tarda notte.