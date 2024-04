Cosa fare con i bambini a Roma il 25 Aprile e il 1 Maggio: eventi dedicati e idee originali

Il 25 Aprile e il Primo Maggio si avvicinano: ecco quali attività potete seguire con i vostri amati figli a Roma.

Il 25 Aprile e il Primo Maggio si avvicinano per Roma, in due importanti date per la Città Eterna. Dopo che in un precedente articolo ci eravamo soffermati per gli eventi dedicati a un pubblico più adulto, ora ci soffermiamo alle attività che si possono fare con i bambini. La Capitale offre dei posti magnifici anche su sentieri di archeotrekking o sulle zone costiere, in attività che tranquillamente si possono fare con i propri bambini.

Cosa fare il 25 Aprile e il Primo Maggio a Roma con i bambini

Come sappiamo, le scuole saranno chiuse per la Festa della Liberazione e soprattutto la Festa dei Lavoratori. Se il tempo assisterà la cittadinanza (è previsto forte maltempo per entrambe le giornate), l’idea di avvicinarsi al mare con la propria famiglia può essere molto intelligente: a Ostia comincerà ufficialmente la stagione il 25 Aprile, ma anche le attività turistiche nella zona di Santa Marinella, Torvaianica e Fregene saranno pronte ad accogliere le famiglie che vorranno passare qui una giornata.

In queste località si può andare tranquillamente coi propri bambini, organizzando delle belle passeggiate sul bagnasciuga: attività rilassanti che potrebbero vedere nel mezzo una partita a pallone sulla sabbia, un pranzo nei ristoranti affacciati sul mare o un drink ai tanti chioschi sulle spiagge che saranno aperti.

Gli eventi per il 25 Aprile a Roma coi bambini

Tra gli eventi che possono coniugare bellezza e relax da vivere con le famiglia, noi vi consigliamo il Floracult. Una passeggiata immersa nella bellezza dei fiori, in un’esperienza che si può vivere tranquillamente insieme alle vostre famiglie. L’evento si svolge presso i Casali del Pino, in una zona raggiungibile attraverso la via Cassia. Immerso in un ambiente rurale e incantevole, quest’anno il tema della manifestazione sarà “Il coraggio di germogliare”: una quattro giorni di scoperte floreali, festa e incontri.

Gli eventi da tenere in considerazione tra il 25 Aprile e il 1 Maggio

Se abbiamo voglia di esplorare una nuova cultura con i nostri bambini, l’occasione migliore è quella del Festival dell’Oriente. Come ogni anno, la manifestazione si svolgerà alla Fiera di Roma. L’evento promette non solo una cucina etnica che attraversa le dimensioni gastronomiche dei paesi asiatici, ma fa immergere gli ospiti anche nelle culture orientali. Per i più piccoli, magari appassionati di arti marziali e desiderosi di avvicinarsi a questi mondi, anche dimostrazioni sugli stili di lotta più famosi al mondo e provenienti dalla Cina e il Giappone. Un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori.