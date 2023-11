Cosa fare gratis a Roma il weekend di sabato 11 e domenica 12 novembre

Il secondo weekend di novembre Roma è ricco di appuntamenti per chi vuole vivere la Capitale in tutta la sua offerta culturale. Il weekend di sabato 11 e domenica 12 novembre è all’insegna delle attività culturali. Continuano le sagre sai sapori tipicamente autunnali a Roma e le rassegne culturali, i concerti alle mostre d’arte. Oltre alle visite però, sono tantissime le occasioni per vivere la Capitale tra teatro, musica, incontri letterari, mercatini, stand culinari e visite all’aria aperta. Ecco alcune proposte, rigorosoamente gratuite, per il prossimo weekend.

Musica dal vivo a Roma sabato 11 novembre

Torna anche quest’anno Futuro Presente Festival, la kermesse di Officina della Arti Pier Paolo Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, per presentare al pubblico una generazione di artisti, le nuove leve di talenti nei settori del teatro, della canzone e dell’audiovisivo.

Sabato 11 novembre il Festival si concentrerà sulla sezione Multimediale. Anche in questo caso la mattinata sarà dedicata agli speed date con produttori, registi e DOP, mentre i due talk alle 18:30 saranno dedicati, rispettivamente, venerdì 11 al genere “poliziottesco”, in un incontro, moderato da Claudio De Pasqualis, con il regista Danilo Massi e l’attore Luc Merenda, e sabato al panel Their work in cinema a cura di Mujeres nel Cinema. Le serate, a partire dalle ore 21, saranno dedicate entrambe alla proiezione di video realizzati dalle studentesse e dagli studenti, rappresentativi di generi e tecniche diverse: dal videoclip all’instant documentary, dal remake di una scena famosa allo stop motion.

Sabato 11 novembre

Speed date | h 10:30-13:30

Panel: “Their work in cinema” a cura di Mujeres nel Cinema| h 19:00

OFFICINA APERTA | VIDEO CHE PASSIONE! | h 21:00

Proiezioni di videoclip delle studentesse e degli studenti della sezione Multimediale

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul profilo Eventbrite di Officina

Pasolini al seguente link:

officina-pasolini.eventbrite.com

Escursioni gratuite a Roma con “Storie cinetiche nella Città”

Si svolge fino al 17 dicembre l’evento Storie Cinetiche nella città, un programma di passeggiate urbane e laboratori per riscoprire il quartiere di Tor Pignattara e la comunità che lo abita attraverso la parola, i luoghi e storie del passato, avventure e leggende. Il filo conduttore saranno le case, i cortili, le strade e i monumenti che amplificheranno le storie di donne e di uomini del quartiere o di paesi lontani. Sabato 11 novembre ore 11, MONDO TORPIGNA LAB Laboratorio di scrittura creativa

Sabato 11 e domenica 12 novembre fiera del cioccolato artigianale a Tivoli

Dal 9 al 12 novembre 2023 torna la fiera del cioccolato artigianale di Tivoli, dalle 10 alle 24, in piazza Giuseppe Garibaldi.

Giornate di sport sabato 11 novembre al Municipio Roma XI

Da sabato 11 novembre e sino a domenica 3 dicembre l’Associazione Ponte Milvio propone 24 imperdibili appuntamenti di sport all’aria aperta suddivisi in altrettante sessioni di outdoor training all’interno del suggestivo parco fluviale del Tevere presso ponte Marconi. Il progetto, a cura della Associazione Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio, sviluppato in collaborazione con la Gregory Gym Movement e la Esse Fitness, è promosso da Roma Capitale essendo finanziato con i fondi Sport del Municipio Roma XI

Sotto la supervisione degli esperti e qualificati istruttori fitness: Veronica Trovarelli, Ilaria Ilari, Umberto Cavicchioni e Loredana Tarquini, saranno organizzati corsi multidisciplinari: dal pilates alla ginnastica dolce, dalla posturale a sessioni di tonificazione e stretching aperti a tutti i livelli: dai principianti agli utenti che praticano sport abitualmente.

Il calendario ci vedrà impegnati per i prossimi 4 week end con il seguente programma settimanale, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 ed ogni domenica in calendario dalle 10 alle 12. L’ingresso è libero, per informazioni supplementari, contattare l’indirizzo e-mail:

infopontemilvio@gmail.com

Mercatini a Roma domenica 12 novembre

Fino al 17 dicembre, dalle 10:00 alle 19:00, l’appuntamento domenicale in programma alla Città dell’Altra economia è l’Anima Verde Market: artigiani e creativi, operatori del Benessere, produzioni green e sostenibili, mercatino degli oggetti di seconda mano, vintage e riciclo.

Domenica 12 novembre, come ogni seconda domenica del mese, torna a San Lorenzo l’appuntamento l’Eco & Chic Market (piazza dell’Immacolata) con orario 9,30 alle 19,30. Tra i banchi del mercato trovate artigianato orafo, bijoux, ceramiche artistiche, oggetti in cartapesta e molto altro ancora. Non solo mercato, alle 17 è in programma l’esibizione musicale di Paolo Rasile.

Sabato 11 e domenica 12 novembre all’Ippodromo delle Capannelle (Via Appia Nuova, 1245 ) tornano i Japan Days che trasportano il visitatore nelle atmosfere del Giappone. Il mercatino giapponese conta circa 120 espositori. Nell’ambito delle due giornate è anche possibile assistere a dimostrazione di arti marziali e spettacoli. In programma anche laboratori per grandi e piccoli dedicati alle varie arti del Sol Levante. Non manca poi l’area food rigorosamente made in Japan. Orario 10-19,30

Concerti e musica dal vivo sabato 11 e domenica 12 novembre

Fino al 25 novembre l’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Tor Vergata (Via Colombia,1) ospita la rassegna “Tor Bella Monk – Jazz senza confini” altre location saranno il Villaggio Breda, Piazza Erasmo Piaggio e il Cinema Antonio Cerone. Domenica 12 novembre, al Villaggio Breda, (Piazza Piaggio), Federico Zampaglione, con la His Big Mama Blues Family.

Al Corviale, fino al 30 novembre, giardino del Punto-ristoro del centro polivalente Nicoletta Campanella (via Marino Mazzacurati 74) è in programma “Le ali della città 2023″, festival musicale del “non centro” proposto da MRF5.

Mostre gratuite a Roma sabato 11 e domenica 12 novembre

Il Museo delle Mura – fino al 3 dicembre – ospita la mostra Patrimonio Mondiale: la Natura e le Impronte Umane, che presenta alcune importanti testimonianze di siti del Patrimonio Mondiale attraverso 51 immagini fotografiche di Michele Spadafora. La mostra è visitabile a ingresso gratuito dal martedì alla domenica ore 9-14.

Fino al 25 novembre all’Accademia di San Luca è in programma la mostra Paolo Portoghesi. Sguardo, parole, fotografie che vuole essere l’inizio di una riflessione sull’eredità lasciata dal grande architetto, storico e critico dell’architettura, accademico dal 1966 e Presidente dell’Accademia nel biennio 2013-2014, figura di grande rilievo per la cultura architettonica internazionale.

La Casa della Cultura a Villa De Santis ospita dall’11 al 12 novembre 2023, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, la Mostra Micologica “I funghi e il bosco”, organizzata da Nuova Micologia – Associazione di Studi Micologici, giunta quest’anno alla XXI edizione.