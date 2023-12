Cosa fare gratis a Roma il weekend di sabato 30 e domenica 31 dicembre

Ultimo weekend di dicembre per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno all’insegna di tante proposte culturali, concerti, mostre e iniziative che animeranno la Capitale fino a tarda notte. Per inaugurare il 1° gennaio 2024 “col botto”.

Il finesettimana di sabato 30 dicembre e domenica 31 dicembre chiuderà il 2023 per salutare l’anno nuovo con tantissimi appuntamenti. Quello più atteso è sicuramente il concerto di Capodanno al Circo Massimo, ma già da sabato 30 dicembre sono tantissime le occasioni per vivere le feste e godere di tante proposte, tutte gratuite, nella Città Eterna. Ecco quali.

Capodanno 2024, concertone per la notte di San Silvestro: gli artisti al Circo Massimo

C’è grande attesa ovviamente per il concertone di fine anno a Roma. Quest’anno si terrà al Circo Massimo e vede artisti molto apprezzati a esibirsi l’ultimo dell’anno. Soddisfazione per Gualtieri e la sua Giunta che hanno dichiarato nei giorni scorsi quanto sia “Un onore per noi poter far esibire artisti di fama internazionale durante una festività così importante. L’occasione giusta per coniugare cultura e divertimento”. Sul palco del Circo Massimo saliranno, tra gli altri, Blanco, Francesca Michielin e Lazza. Tutto rimandato – in provincia – invece per Emis Killa. La situazione a Roma resta però sotto controllo.

Mercatino di Natale di piazza Mazzini

Ultime ore per visitare il tradizionale Mercatino di piazza Mazzini, nel cuore del quartiere Prati. Fino a sabato 30 dicembre, infatti, ci si potrà immergere nell’atmosfera unica esplorando le casette addobbate e lasciandosi avvolgere dalla magia del Natale. Ogni stand è stato scelto con cura per regalare ai visitatori, romani e non, un’esperienza magica.

I Presepi di San Gregorio Armeno al Parco Da Vinci

Il Parco da Vinci sabato 30 dicembre a trasformarsi in una “San Gregorio Armeno a Roma”, la caratteristica via di Napoli diventata famosa in tutto il mondo per la sua bellezza. Tutto merito dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica e che riproporranno, in una cornice completamente rinnovata del Da Vinci le loro botteghe.

Festival della sostenibilità “Ora è qui”

Fino al 31 dicembre, il Festival “Ora è qui. La quarta dimensione della cultura” propone la promozione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 in programma alla Biblioteca di Valle Aurelia, per comprendere quali sono le sfide sostenibili che ci attendono dal 2024 al 2030.

Feste nelle biblioteche di Roma

Torna “Natale in Biblioteca!” durante il mese di dicembre, ci saranno tante iniziative dedicate ai piccoli utenti nel segno della creatività, della lettura e del divertimento nelle Biblioteche di Roma. Anche quest’anno un programma ricchissimo di attività, letture e incontri a tema, per trascorrere insieme i giorni che ci separano dal Natale con le biblioteche invase dall’atmosfera più magica dell’anno. Domenica 31 dicembre alle ore 12 è previsto per esempio “Il sogno di un giocoliere”, a cura di Claudio Ciannarella e Andrea Corvo della compagnia “I fiori di Bacco”.

Teatro e arti performative con (w)Est Side Story

Fino al 30 dicembre, Giardini di Corcolle sarà il palcoscenico di “(w)Est Side Story”, progetto di arti visive e performative ideato da “Un Mondo nel Cuore – APS” che vuole coinvolgere il pubblico della periferia in un dialogo leggero e spensierato su temi attuali attraverso laboratori e spettacoli adatti a tutte le età. La Sala Teatrale e l’Aula Portico della Parrocchia S. Michele Arcangelo (via Monteprandone 67) ospiteranno una residenza artistica per la creazione di un musical inedito, ma anche masterclass, concerti, lezioni e spettacoli di flamenco.

Fino al 30 dicembre si terrà poi “Nati ai Bordi – Laboratorio sulle tecniche base dell’arte dell’attore” (dalle ore 10 alle 12) finalizzato a introdurre i partecipanti alle tecniche base dell’arte dell’attore condotto attraverso lezioni esperienziali basate sul “learning by doing”. Partecipazione libera con prenotazione via e-mail a associazioneunmondonelcuore@gmail.com

Cartiera Soundscape al Parco Regionale dell’Appia Antica

Organizzato da Cultural Pro in associazione con Ars Mundi, fino al 30 dicembre arriva al Parco Regionale dell’Appia Antica Cartiera Soundscape, manifestazione che unisce diverse arti performative dal forte spirito aggregativo all’interno del maestoso Parco Regionale dell’Appia Antica, con lo scopo di favorire lo sviluppo sociale, individuale e di comunità attorno ai temi sociali, economici e ambientali di comune interesse. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.

Cuore pulsante di Cartiera Soundscape è però, come desumibile dal nome, la Ex Cartiera Latina in via Appia Antica, l’area dove sorgeva uno dei più grandi stabilimenti di produzione di carta del Centro Sud e oggi complesso multifunzionale. Maggiori info a questo link.

Mostre gratis a Roma

Si intitola “Nel nome di San Francesco”, la mostra in programma a Roma fino al 29 febbraio 2024 al Centro culturale Aracoeli, organizzata nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni del Natale di Francesco a Greccio e della approvazione della Regola scritta dallo stesso Francesco nell’eremo di Fontecolombo

Al Mattatoio invece fino all’11 febbraio 2024 ci sarà “I Luoghi e le Parole di Enrico Berlinguer”. Nei Padiglioni 9a e 9b del Mattatoio, è allestita la mostra che racconta la figura di Enrico Berlinguer, uno dei protagonisti della storia politica del Novecento. Il percorso espositivo si articola in cinque principali sezioni tematiche: “Gli affetti”, “Il dirigente”, “Nella crisi italiana”, “La dimensione globale”, “Attualità e futuro”. Accanto alle sezioni strettamente dedicate alla biografia politica del leader, altre tre sezioni tematiche approfondiscono elementi fondamentali del contesto storico politico degli anni in cui Berlinguer fu alla guida del PCI: “Il mondo di Berlinguer”; “Violenza politica, stragi e terrorismo in Italia”; “Una stagione riformatrice”. Ingresso gratuito.