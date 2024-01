Cosa fare gratis a Roma il weekend di sabato 6 e domenica 7 gennaio

Primo weekend di gennaio per inaugurare il 2024 e accogliere il nuovo anno all’insegna di tante proposte culturali, concerti, mostre e iniziative.

Il finesettimana di sabato 6 e domenica 7 gennaio a Roma si celebra la tradizionale Befana a piazza Navona, ma sono tantissimi gli appuntamenti che animeranno la città, ancora addobbata a festa. Domenica 7 gennaio per esempio è previsto l’ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici della Capitale, così come sono tantissime le occasioni per vivere le feste e godere di tante proposte, tutte gratuite, nella Città Eterna. Ecco quali.

Tutte le iniziative a Roma dedicate alla Befana

Il periodo delle festività natalizie volge al termine. La tradizionale Festa della Befana che ha accompagnato romani e turisti, grandi e piccini, con tanti eventi speciali avrà il suo gran finale il 6 gennaio quando la Befana arriverà a Piazza Navona. Sarà un momento di festa per tutta la famiglia, con spettacoli, musica e allegria. A piazza Navona sarà anche possibile ammirare l’albero della Pace.

ll 6 gennaio 2024, presso la Casa del Mare, in via del Canale di Castel Fusano, Ostia, dalle ore 10 alle 12, il Comandante Ubaldo fará riscoprire l’antico mestiere del pescatore. A seguire alle ore 16 ci sarà una tombolata di beneficenza in favore del Reparto di Pediatria e Neonatologia G.B. Grassi. Inoltre, sino al 6 gennaio 2024, è possibile visitare la Mostra dei Presepi Artistici a cura di Christian Apreda e Giancarlo De Canonico che rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 15 alle 19, presso la Casa del Mare in Via del Canale di Castel Fusano 11 Borghetto dei Pescatori, Ostia.

Tutto pronto per il tradizionale appuntamento con “Corri per la Befana”, la manifestazione sportiva organizzata dalla Roma Road Runners Club e giunta alla trentesima edizione. La gara competitiva sulla distanza di poco oltre i 10 chilometri si svolgerà il giorno dell’Epifania: ha come scenario principale il Parco degli Acquedotti. La prova agonistica sarà accompagnata da una gara ludico motoria sempre di 10,100 km e da Befana Happy Run 3 km anch’essa a passo libero. Partenza ore 10. A questa competizione si aggiunge al Centro storico la “Corsa del Giocattolo 2024”, il tradizionale appuntamento podistico del giorno dell’Epifania, la manifestazione non competitiva di corsa, marcia o passo libero di 5 km da percorrere a passo libero con partenza alle 11.00 aperta a tutti, sulla Terrazza del Pincio a Villa Borghese.

In occasione della Befana torna inoltre la rassegna gratuita “La Befana di Villa Pamphili” organizzata da ViVi – Villa Pamphili, una mattinata speciale dedicata ai bambini, giunta alla sua IV edizione presso il parco Villa Doria Pamphili (Largo 3 Giugno, tra via di San Pancrazio 10 e P.zza S. Pancrazio 9/a). L’evento, con il patrocinio di Roma Capitale – XII Municipio e in collaborazione con Teatro Villa Pamphilj, è gratuito e aperto a tutti i bambini per festeggiare la Befana in compagnia en plein air!

vieni a VIVI – Villa Pamphili con una calza vuota; Ore 11.00: spettacolo all’aperto “Pocket Circus – Il circo in valigia”;

spettacolo all’aperto “Pocket Circus – Il circo in valigia”; Ore 12.00: arriva la Befana che per magia riempirà le calze dei bambini con caramelle e bonbon! La rappresentazione “Pocket Circus – Il circo in valigia”, è di e con Gianluigi Capone, artista poliedrico che intratterrà gli spettatori con immagini, musica, clownerie, fuoco, clave, palle e fazzoletti, ma anche pensieri, idee e sogni.

A spasso tra le luminarie e i presepi natalizi a Roma

Le luminarie di via del Corso

Un sorprendente tappeto di luce dedicato al tema universale della pace le luminarie si estende da piazza Venezia a piazza del Popolo: circa 1.400 metri e 18 stringhe LED a luce bianca calda, per un totale di 300.000 punti luce. La parola “Pace”, tradotta in diverse lingue – dal francese al tedesco allo spagnolo – stelle luminose e il logo ACEA, per un totale di 65 elementi decorativi, intervallano le luminarie.

Christmas Parade – Luminarie di via del Babuino

Una delle vie più iconiche del Centro Storico si accende con le scenografiche luminarie natalizie per rendere ancora più indimenticabili le feste di romani e turisti.

Luminarie del Tridente

Una suggestiva sfilata di diamanti illumina l’iconica via dei Condotti, il cuore dello shopping capitolino, da Largo Goldoni a piazza di Spagna.

Presepe dei Netturbini

Dal 1972, il presepe riproduce fedelmente, in miniatura, la Palestina di duemila anni fa con scene di vita quotidiana, tra casette, sampietrini, strade, fiumi, ponti, acquedotti, realizzati con il marmo del colonnato di San Pietro

Il Presepe pinelliano

Sulla Scalinata di Trinità dei Monti, a piazza di Spagna, le statuine in cartapesta rappresentano scene di vita popolare tipiche delle opere di Bartolomeo Pinelli, il famoso incisore e pittore romano nato a Trastevere alla fine del Settecento. Il presepe attuale è una ricostruzione recente ma ripropone fedelmente l’originale datato 1965.

100 Presepi in Vaticano 2023

Si riaccendono le luci sulle rappresentazioni della Natività con la VI edizione dell’Esposizione Internazionale 100 Presepi in Vaticano, visitabile fino al 7 gennaio. Eseguiti con tecniche, stili e materiali diversi, i presepi provengono da ogni parte del mondo e sono specchio di culture e tradizioni differenti. Ogni opera è un piccolo capolavoro realizzato con passione e cura, ed è il frutto della fantasia e della creatività di artisti e artigiani presepisti. A rendere ancora più suggestiva l’esposizione è lo scenario unico che accoglie i visitatori: piazza San Pietro e il grandioso colonnato progettato da Gian Lorenzo Bernini.

Ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma

Nella prima domenica del nuovo anno, il 7 gennaio, tutti i visitatori – residenti e non residenti a Roma – possono accedere gratuitamente ai musei civici e ad alcune aree archeologiche della città.

Domenica sono infatti aperte a ingresso libero l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 16.00 ultimo ingresso ore 15.00), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 16.00, ultimo ingresso ore 15.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 – 16.30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura) Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9 – 19).

Ingresso gratuito per i bambini al Luneur Park fino al 7 gennaio

La tanto attesa Befana volerà per i cieli del parco per incontrare tutti i piccoli ospiti dal 1 al 7 gennaio. Luneur Park offre 22 attrazioni, un’ampia varietà di spettacoli a tema dal vivo e tante novità per le feste.

Non perdere gli ultimi giorni per vivere l’atmosfera natalizia con il villaggio di Natale e la pista di pattinaggio. Elfi, folletti, creature magicamente divertenti come l’orso polare Igloo e l’omino pan di zenzero Pepe affolleranno il Parco, ancora per qualche giorno, trasportando i piccoli ospiti in una atmosfera incantata al di là dello spazio e del tempo, come nelle fiabe.