Cosa vedere e dove dormire nel cuore di Roma? Da Piazza Navona al Pantheon

Cosa dobbiamo vedere assolutamente a Roma e dove possiamo andare a dormire: ecco la nostra guida per i turisti.

Venire in viaggio a Roma, con l’immensità della Capitale d’Italia, significa anche fare una cernita delle cose più importanti da vedere e soprattutto dove andare a dormire. Tale condizione è dettata da diversi fattori, tra cui quello magari di avere pochi giorni a disposizione per vedere la Città Eterna e soprattutto un budget non altissimo per portare avanti tutte le attività, compresi gli alloggi.

Cosa vedere a Roma: i consigli

Se veniamo a Roma, anzitutto la nostra curiosità potrebbe essere spinta dalla voglia di vedere e immortalare gli storici monumenti di questa città. Pezzi unici al mondo, ben rappresentabili ad esempio con la maestosità del Colosseo, i vicini Fori Imperiali o il Pantheon. Siti storici e artistici che, al di là dei ticket di entrata, ci permettono di visitare una vasta area storica nel raggio del Centro Storico capitolino, ben transitabile anche con l’utilizzo di un’e-bike sharing.

I musei di Roma: quali vedere

Se i monumenti si concentrano principalmente nel Centro Storico di Roma, eccetto i famosi scavi di Ostia Antica, anche i musei meritano di essere visitati in una gita dentro la nostra città. Se abbiamo poco tempo per girare la Capitale, servirà concentrarsi sui più importanti e famosi del territorio, quali i Musei Vaticani, la Galleria Borghese e il Museo Nazionale Romano.

Una passeggiata a Roma: dove andare

Sia a piedi che in e-bike, abbiamo modo di visitare la maestosità di Roma, fatta non solo di monumenti e musei. La Capitale è anche magnifiche piazze e vicoletti, dove spesso trovano sede anche le vie dello shopping e della movida capitolina. Tra le più famose e ricercate dai turisti, possiamo citare senza troppi problemi piazza Navona, la Fontana di Trevi e la bellissima piazza di Spagna.

I luoghi indimenticabili di Roma

Se proviamo a uscire dal cuore del Centro Storico e principalmente dalla zona del Colosseo, altri posti meravigliosi ci attendono. Se abbiamo una bicicletta a disposizione, si può impegnare un pò di tempo per raggiungere la famosa struttura di Castel Sant’Angelo, vedere i caratteristici vicoletti che compongono un quartiere storico come Trastevere e arrivare a Villa Borghese, distante solo pochi passi dal Pincio e piazza del Popolo.

Dove andare a dormire a Roma

In una programmazione turistica che si sviluppa principalmente nelle aree più famose del Centro Storico capitolino, ovviamente il luogo dove alloggiare deve trovarsi nei pressi di quest’area. Al centro, come del resto tutte le città, le attività ricettive sono più costose, con gli hotel che guardano particolarmente a un turismo di lusso.

Se abbiamo budget limitati, si può provare a uscire fuori dall’area del Centro Storico e trovare delle zone ben collegate con le Metro di Roma. Oltre agli hotel, si può provare a cercare bad & breakfast o appartamenti in affitto nelle zone di viale Marconi, Ostiense, la Garbatella o l’Eur. Per chi vuole allontanarsi leggermente di più dal I Municipio, ottima soluzione può essere Ostia e il suo entroterra con il collegamento della Metromare.