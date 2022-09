COVID, Costa: ‘Nessuna nuova ondata in autunno’

Covid. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in una recente intervista ha invitato le istituzioni, i media e i cittadini a non creare allarmismi su eventuali ondate di Covid in autunno. Le sue parole sono state: “Oggi non c’è alcun elemento obiettivo che faccia pensare a scenari apocalittici”, afferma.

Le dichiarazioni di Andrea Costa: ”Niente allarmismi”

Ad ogni modo, dichiara il sottosegretario: “L’esperienza maturata in questi due anni consente al governo di intervenire se necessario. Ora bisogna ora dare meno importanza al numero dei contagi e concentrarsi su quello dei ricoveri, che sono in continua discesa” continua nella sua intervista a La Stampa. Secondo il sottosegretario, nei mesi scorsi gli ospedali hanno saputo fronteggiare la risalita dei casi, e dunque non ci sarebbe da preoccuparsi eccessivamente.

La situazione negli ospedali

Poi ha aggiunto: “I ricoveri sono aumentati pur senza mandare più in affanno gli ospedali – fa notare Costa – L’obiettivo era e resta quello di garantire l’attività ordinaria”.

Il 30 settembre via le mascherine sui mezzi

Il 30 settembre, lo ricordiamo, scade l’obbligo delle Ffp2 su bus, metro e treni. Nel governo il dibattito sul dopo è ancora in corso. “Sono tra quelli che crede si possano togliere. Vedremo quale sarà la sintesi”, dichiara il sottosegretario, per il quale “dovremo andare oltre, eliminando la quarantena per i positivi asintomatici, che potrebbero benissimo andare a lavoro indossando le mascherine Ffp2″.