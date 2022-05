Covid, Fda: ‘Al via la terza dose di Pfizer per i bimbi tra 5 e 11 anni’

La campagna vaccinale deve proseguire perché il vaccino resta l’unica arma a disposizione. E mentre in Italia per gli over 80 e gli over 60 (ma quelli con delle fragilità) è possibile la somministrazione della quarta dose già da diverse settimane, in America la Food and Drug Administration ha confermato e ha dato il via libera alla terza dose di Pfizer per i bimbi, quelli tra i 5 e gli 11 anni.

Quando i bimbi dovrebbero fare il richiamo del vaccino

La Fda americana ha autorizzato la dose booster del vaccino prodotto e sviluppato da Pfizer e BioNtech destinato ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni. L’ente, come riporta un comunicato, oggi ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza e ha dato l’ok per la somministrazione di un singolo richiamo ai bimbi di questa fascia d’età. Ma il richiamo va fatto almeno 5 mesi dopo il ciclo primario, cioè dopo le prime due dosi.

Terza dose per i bimbi anche in Italia?

L’immunologa ed esperta Antonella Viola poco fa sui social ha pubblicato un post su Facebook, dove ha messo l’accento proprio sull’approvazione da parte della FDA del richiamo (della terza dose) per i bambini dai 5 agli 11 anni.

“I dati hanno dimostrato la sicurezza e l’efficacia della terza dose, che serve a completare il ciclo di vaccinazioni e generare una memoria immunologica che duri nel tempo e che sia in grado di proteggere dalla malattia. Anche le classiche vaccinazioni obbligatorie (non quelle con virus attenuati), come anti-tetanica o anti-difterica, richiedono 3 somministrazioni perché il ciclo sia completo, quindi non c’è da sorprendersi che anche in questo caso serva la terza dose. Il richiamo può essere fatto a partire dal quinto mese dopo la seconda somministrazione” – ha spiegato Antonella Viola. Che ora spera che il via libera venga dato presto anche in Italia. “Aspettiamo ora la decisione di EMA. Inoltre, nelle prossime settimane si dovrebbero avere informazioni sul vaccino per i bambini con meno di 5 anni”.